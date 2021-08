Microsoft elimina suporte para aplicativos nativos do Android Office no Chromebook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está encerrando o suporte para os aplicativos do Office e Outlook Android em máquinas Chrome OS neste outono para fazer os usuários experimentarem os aplicativos da web.

A partir de 18 de setembro de 2021, a gigante do software baseada em Redmond vai começar a empurrar os usuários do Chromebook para seus aplicativos da web, de acordo com um comunicado que deu à About Chromebooks . O blog de notícias também relatou que apenas alguns aplicativos da Web do Office, como o Outlook, têm um modo offline, e a abertura de documentos existentes usando os aplicativos da Web progressivos da Microsoft para o Chrome OS enquanto offline não funciona. Então, parece que essa transição pode ser complicada e não tão completa.

É importante notar que, recentemente, em julho de 2021, os documentos de suporte da Microsoft recomendavam que os proprietários de Chromebooks instalassem as versões Android do Office, Outlook, OneNote e OneDrive em seus laptops. Esses documentos de suporte agora afirmam que esses aplicativos Android nativos não são compatíveis para usuários do Chrome OS.

A Microsoft não explica por que está fazendo essa mudança, mas é um pouco irônico, já que o Windows 11 agora oferece suporte para a execução de aplicativos Android. Honestamente, provavelmente é apenas a maneira de Redmond competir com o Google e o Chrome OS mais uma vez. O Pocket-lint entrou em contato com a Microsoft para um comentário e compartilhará mais quando soubermos disso.

Além do problema de edição offline, a versão web do Office inclui todos os recursos que você normalmente usa, desde processamento de texto até verificação de e-mail. Para usar os aplicativos da web, os usuários do Chromebook precisarão fazer login com sua conta pessoal da Microsoft ou uma conta associada a uma assinatura do Microsoft 365 / Office 365