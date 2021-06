Como baixar o Windows 11: Veja como você fará a atualização no final do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 11 está chegando - mas não estará totalmente conosco até o final do ano - provavelmente em outubro, se as próprias capturas de tela da Microsoft servirem de referência.

A maneira mais rápida de obter uma versão final do Windows 11 da Microsoft provavelmente será baixá-la manualmente ou - bastante caro - comprar um novo PC.

O Windows 11, no entanto, será uma atualização gratuita para os usuários existentes e para qualquer pessoa que compre um PC agora. O novo sistema operacional estará disponível para todos por meio do Windows Update, mas esse processo provavelmente continuará em 2022.

Para ver as atualizações mais recentes do Windows, vá para Configurações> Atualização e segurança> Windows Update. Quando estiver disponível, oferecerá explicitamente a atualização para o Windows 11 para que você possa fazer isso no momento que for conveniente.

Se você ainda não tem o Windows 10, ainda pode obtê-lo gratuitamente baixando o arquivo de instalação (ISO) no PC em questão, executando-o e escolhendo Atualizar este PC agora quando solicitado.

Em uma palavra, sim, existe. Uma versão inicial do Windows 11 está sendo lançada atualmente para membros do programa Windows Insider e haverá um beta público mais amplo no verão. Qualquer um pode se tornar um Windows Insider, mas você deve instalar as primeiras versões do Windows em um sistema no qual não confia todos os dias. Software antigo como este contém bugs e coisas que simplesmente não funcionam e você não deve se colocar em uma posição em que precise confiar nisso.

Dito isso, você pode ingressar no programa Microsoft Windows Insider aqui .

O canal Windows Insider Dev obterá a atualização primeiro, portanto, você precisará escolher essa opção ao se registrar para obter o Windows 11 antes de ser lançado no Canal Beta. O canal Release Preview não receberá o Windows 11 até o final do ano, talvez algumas semanas antes de realmente ser lançado ao público.

Existem alguns obstáculos que você precisa fazer antes de instalar o Windows 11. Já falamos sobre os requisitos de sistema do Windows 11 em outro lugar, mas desta vez a Microsoft diz que você só pode instalá-lo em processadores feitos aproximadamente a partir de 2016-17. Isso graças às medidas de segurança que os processadores feitos a partir dessa data têm.

A Microsoft atualizou sua ferramenta PC Health Check ( link para download) para verificar se você pode atualizar seu PC para o Windows 11.

Escrito por Dan Grabham.