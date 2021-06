Recursos ausentes do Windows 11: aqui está o que saiu do novo Windows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo sistema operacional Windows 11 da Microsoft pode ser um novo começo para o venerável sistema operacional, mas há um monte de coisas que na verdade não estarão no novo software.

A Microsoft pode querer falar sobre o que há de novo, mas há uma pequena lista de recursos que ela depreciou deliberadamente. Agora, a Microsoft não está sozinha aqui, é claro - todos os fabricantes de software descartam recursos o tempo todo que as pessoas não usam. Mais do que nunca - graças aos nossos dispositivos móveis - estamos todos cientes de que o software muda constantemente.

No entanto, existem algumas omissões estranhas. O principal deles é a linha do tempo, onde você pode rolar para trás e ver quais arquivos e aplicativos você abriu em ordem cronológica. A linha do tempo apareceu pela primeira vez em 2018 , então não durou muito. Um recurso semelhante está disponível no Microsoft Edge para voltar às páginas que você visitou.

Em segundo lugar na nossa lista está a notícia de que a barra de tarefas agora não pode ser movida para os lados da tela - ela está apenas na parte inferior. Ainda é muito ajustável, mas não pode ser colocado de lado. Algumas pessoas vão odiar isso.

Uma limitação bizarra é que algumas personalizações - como o papel de parede da área de trabalho - que podem aparecer em qualquer PC em que você entrou com sua conta da Microsoft não o seguirão mais, portanto, são específicas para cada dispositivo.

O Modo Tablet também está morto, o que pode parecer estranho, já que a Microsoft fala muito sobre entrada de toque e caneta. Mas o Windows 11 alterna o suporte ao toque com alvos de toque maiores e uma interface que se ajusta automaticamente se for reorientada. E com o novo menu Iniciar, a área de trabalho principal ficou ainda mais amigável ao toque, então a Microsoft claramente pensa que não precisa do modo secundário. Novamente, talvez ninguém o tenha usado.

Como observamos em outro lugar, os blocos dinâmicos dos menus e telas iniciais do Windows 8 / 8.1 / 10 desapareceram. As informações contidas neles foram movidas para a nova barra lateral de Widgets, um formato com o qual muitos de nós estão acostumados atualmente (isso também substitui Notícias e Interesses no Windows 10).

O Internet Explorer não está mais incluído, pois o Microsoft Edge o substituiu. A Microsoft o manteve no Windows 10 porque algumas empresas ainda o exigiam, mas ele não existe mais no 11. Em vez disso, o Edge tem um Modo IE para aqueles que ainda precisam dele.

O Modo Windows S , a versão restrita do Windows, agora está disponível apenas em compilações do Windows 10 Home. Isso significa que se você tinha o Windows 10 Pro no Modo S - como em um dispositivo Surface - você obterá o Windows 11 Pro sem o Modo S.

A Cortana está depreciada no Windows 11 e não está mais na barra de tarefas ou parte da configuração. O assistente pode ser visto como uma das maiores falhas da Microsoft quando você o compara ao Amazon Alexa ou ao Google Assistant. A Microsoft é obviamente uma das melhores empresas do mundo em software, mas não conseguiu manter a Cortana.

No menu Iniciar, você não pode mais criar suas próprias pastas de aplicativos ou grupos de aplicativos nomeados e, como mencionamos, os blocos dinâmicos não existem mais. Observe que quaisquer aplicativos ou sites fixados não serão transferidos pelo Windows 10.

Outras coisas menos interessantes que foram removidas por padrão incluem Paint 3D (meio que viveu), 3D Viewer, Math Input Panel (não, nós não tínhamos ouvido falar disso também), Wallet e o antigo aplicativo Windows 8 People foi removido do barra de tarefas. Além disso, aplicativos individuais não podem mais personalizar a barra de tarefas.

Estranhamente, o Snipping Tool sobreviveu apesar de sua substituição anterior pelo Snip e Sketch. E, finalmente, a integração básica do Skype será substituída pelo Chat pelo Teams - embora o aplicativo principal do Microsoft Teams não seja instalado por padrão.

Qual Apple MacBook é o melhor para você? MacBook Air ou MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 25 Junho 2021

Escrito por Dan Grabham.