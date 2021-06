Requisitos de sistema do Windows 11: Seu PC pode executar o novo sistema operacional da Microsoft?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 11 estará conosco mais tarde em 2021 e, embora seja um download gratuito, você precisará certificar-se de que pode realmente ser executado no seu PC.

É um pouco mais difícil desta vez, pois existem alguns requisitos diferentes para o Windows 11 . O Windows 10 não tinha esse problema, pois geralmente funcionava bem em qualquer coisa que pudesse instalar e executar o Windows 7 ou 8 / 8.1.

Você pode obter o aplicativo PC Health Check da Microsoft para ver se o seu PC executará o novo sistema operacional imediatamente.

Não se preocupe se o seu PC executa o Windows 10 e não pode executar o Windows 11 - a Microsoft se comprometeu a oferecer suporte ao Windows 10 até outubro de 2025.

Para os requisitos de sistema recomendados do Windows 11, você precisa ter pelo menos um processador Intel Core de 8ª geração (ou os equivalentes Pentium / Celeron dessa geração) ou Ryzen 2000 da AMD ou posterior para uma instalação. Ele precisa ser um chip de 64 bits desta vez, então é por isso que as gerações mais velhas estão fora da janela.

Ele também suportará qualquer processador Qualcomm feito para PCs a partir do Snapdragon 850 em diante.

Outro requisito é que você precisará ter uma conta da Microsoft para configurar o Windows 11 Home.

Uma coisa que o instalador do Windows 11 verifica é um chip TPM. Um Módulo de plataforma confiável é essencialmente um chip de segurança na CPU e que informou a lista de processadores com suporte da Microsoft que descrevemos acima.

O problema é que muitos usuários terão máquinas com suporte TPM, mas não será habilitado no BIOS do sistema.

Se você tiver problemas para instalar o Windows 11, precisará descobrir como habilitar essa configuração e - é claro - o BIOS de cada fabricante é um pouco diferente. E isso pode ser um problema para alguns usuários.

Em termos de versões, a Microsoft disse que o suporte para TPM 2.0 é um piso macio - em outras palavras, não é um problema, mas o suporte TPM 1.2 é um piso rígido - muitas máquinas mais antigas ainda devem ser capazes de instalar e execute o sistema operacional, embora não seja oficialmente recomendado.

Se o seu PC pode instalar o Windows 10, você deve ser capaz de instalar o Windows 11 de alguma forma, embora a Microsoft não tenha dito que o efeito da instalação em sistemas mais antigos pode ser de longo prazo; você não obterá certas atualizações de recursos, por exemplo?

A Microsoft diz: "Dispositivos que não atendem ao piso rígido não podem ser atualizados para o Windows 11, e os dispositivos que atendem ao piso flexível receberão uma notificação de que a atualização não é recomendada."

Processador: 1 GHz ou mais rápido com dois ou mais núcleos em um processador de 64 bits compatível ou System on a Chip (SoC) - há acesso a uma lista completa de processadores Intel, AMD e Qualcomm suportados para Windows 11 aqui .

Memória: 4 GB de RAM

Armazenamento: dispositivo de armazenamento de 64 GB ou maior

Firmware do sistema: UEFI, capacidade de inicialização segura

Trusted Platform Module (TPM): Versão 2.0 (piso macio), versão 1.2 (piso duro)

Placa de vídeo: Gráficos compatíveis com DirectX 12 / WDDM 2.x

Tela: maior do que 9 polegadas com resolução HD de 720p ou superior

Conexão com a Internet: conta da Microsoft necessária para configurar o Windows 11 Home, conectividade com a Internet necessária para todas as versões

Escrito por Dan Grabham.