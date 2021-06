A Microsoft revelou oficialmente seu sistema operacional de última geração: Windows 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft revelou oficialmente o Windows 11, que será lançado no final de 2021. O novo sistema operacional - que é bastante semelhante ao Windows 10 - tem um monte de mudanças de design e alguns novos recursos e será uma atualização gratuita.

O sistema operacional vazou por completo na semana passada , mas a Microsoft diz que esta é uma versão incompleta. Independentemente disso, uma versão inicial chegará ao Windows Insiders na próxima semana.

A principal mudança no design é que os ícones da barra de tarefas agora estão centralizados (você pode movê-los de volta se quiser) enquanto o menu Iniciar foi totalmente repensado para ser mais um iniciador de aplicativo e gaveta para seus arquivos tocados mais recentemente. Muitos ícones foram redesenhados para arrastá-los para fora da história antiga do PC.

Já se foram os blocos dinâmicos do Windows 8 e 10, embora haja uma nova barra lateral de widgets do tipo macOS para aplicativos como o Notícias para mostrar conteúdo relevante. Espere que essa nova barra lateral - que tem seu próprio ícone na barra de tarefas - seja o foco principal da Microsoft com o Windows 11, pois permite que outros contribuam com conteúdo para essa área. É muito grande, mas você pode redimensioná-lo.

O lendário encaixe de janela do Windows também recebeu um aumento de recursos, com maneiras mais fáceis de mostrar várias janelas na tela ao mesmo tempo. Eles são chamados de Snap Groups, diz a Microsoft. O Snap Layouts também lembra como você organizou as coisas, mesmo em monitores externos aos quais você se conecta. Você pode ler mais sobre Snap Layouts e Snap Groups aqui .

Em tablets, as janelas ajustadas mudam a orientação se você passar de paisagem para retrato. Os alvos de toque também foram aumentados para ser mais fácil de usar para o toque.

A Microsoft diz que também está redesenhando a tão difamada Microsoft Store e acrescenta que dará as boas-vindas a qualquer tipo de aplicativo na loja - não apenas aplicativos de loja nativos, mesmo que os desenvolvedores usem suas próprias formas de receber pagamentos de clientes (uma abordagem diferente para a Apple )

A gigante do software também disse que os aplicativos Android também poderão ser instalados no Windows 11 através da Appstore da Amazon.

Em outros lugares, porém, o novo Windows é mais iterativo do que revolucionário, fruto da necessidade da Microsoft de manter seus parceiros fabricantes de PCs felizes por meio do marketing de uma versão atualizada do venerável sistema operacional.

Porém, há um risco para a Microsoft; quando ele seguiu uma versão bem-sucedida do Windows neste milênio (como o XP ou 7), fez isso com uma versão menos bem recebida, como o Vista ou o Windows 8.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

A prova está no pudim e se você quiser verificar o que pensamos do Windows 11 até agora, verifique nossas primeiras impressões da versão que vazou .

Escrito por Dan Grabham.