Primeiras impressões do Windows 11: Nossos pensamentos iniciais sobre o uso do novo sistema operacional da Microsoft

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 11 vazou em sua totalidade e de forma bizarra e incomum não são apenas imagens do software, mas um ISO completo de todo o sistema operacional de 4,8 GB que apareceu. Como muitos outros, nós baixamos e instalamos em nossa máquina beta (um Core i5 Surface Laptop 2) e aqui estão nossas primeiras impressões.

Embora a Microsoft deva apresentar o Windows 11 como uma nova versão totalmente comercializada do Windows, o fato é que é um ajuste de design para o sistema operacional existente - definitivamente não é uma revolução. Nesse sentido, é incomum para uma nova versão do Windows; 98 para XP ou XP para Vista não é.

Isso mostra a maneira como o Windows 11 funciona, pois é muito estável e todos os nossos aplicativos funcionam sem problemas.

A mudança mais visual é no menu Iniciar, que agora é muito mais um iniciador de aplicativo / arquivo recente do que uma tentativa de mostrar notícias recentes ou atualizações de ações que a tela Iniciar do Windows 8 e o menu Iniciar do Windows 10 certamente tentaram.

A versão mais leve do Windows, semelhante ao Chrome OS, conhecida como Windows 10 X , teria um inicializador como este se sua introdução não tivesse sido cancelada . A seção inferior do menu é o material recomendado, que basicamente reunirá qualquer coisa que você salvou, usou ou instalou recentemente.

Muitos ícones foram atualizados como parte de um repensar de design mais amplo, geralmente para atualizar designs antigos. Mas mergulhe fundo o suficiente e o mesmo Windowsness subjacente ainda estará lá. Algo como o Gerenciador de Dispositivos ainda pode ser retirado do Windows 95.

Os ícones na barra de tarefas agora estão centralizados - mas funcionam da mesma forma - embora você possa deslocá-los de volta para a esquerda da barra se desejar nas configurações da barra de tarefas, o que provavelmente faremos nós mesmos.

Parece um pouco estranho tê-los centralizados, porque naturalmente movemos nosso cursor para o canto inferior esquerdo para abrir o menu Iniciar. Novamente, você pode pesquisar usando o ícone dedicado na barra de tarefas ou o menu Iniciar

A Visualização da Tarefa ainda está presente e correta, assim como o encaixe da superjanela das versões anteriores. No entanto, existem mais opções de ajuste agora, graças a um novo menu suspenso em cada janela como este:

Outra novidade é o botão Widgets na barra de tarefas que abre uma grande gaveta de widgets no lado esquerdo da tela.

No momento, a nossa está repleta de histórias do Microsoft News e você pode clicar nas histórias e dizer o que quiser ou remover várias fontes de notícias. Clicar nos widgets abre a história relevante no Microsoft Edge.

Presumivelmente, essa barra será mais poderosa com o passar do tempo, mas você pode controlar o que há nela imediatamente - principalmente gerenciando seus interesses em sua conta da Microsoft.

Tal como acontece com o Windows 10, grande parte da personalização depende da sua conta e, novamente, são realmente os blocos dinâmicos da tela Iniciar / menu Iniciar do Windows 8 e do Windows 10 reaquecidos e remodelados um pouco para a década de 2020.

Muitos recursos podem mudar, é claro, conforme o Windows 11 se aproxima do lançamento. Apesar de funcionar muito bem, este sistema operacional claramente não foi feito para ser instalado ainda - ele confundiu o Windows Update sem fim, o que ainda sugere uma versão de visualização interna do Windows 10 para nós.

O Windows Update nos dá uma pequena visão de alguns jargões internos - uma atualização do sistema se refere ao Windows 11 como Windows 10 Versão Next.

Algumas coisas - como a Microsoft Store - aparentemente serão atualizadas no Windows 11, mas parece exatamente o mesmo aqui. Mas nossas primeiras impressões são ótimas - é estável, parece bom e é um passo além do Windows 10, mesmo que seja um passo de bebê em vez de um salto gigante.

Qual Apple MacBook é o melhor para você? MacBook Air ou MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 16 Junho 2021

Escrito por Dan Grabham.