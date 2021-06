Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Microsoft revele a próxima versão do Windows em um evento no final deste mês. Com o nome de Windows 11 , essa será a primeira grande atualização do Windows em seis anos, além das atualizações de recursos semestrais que a Microsoft lança em seu principal sistema operacional. Agora, as imagens do próximo sistema operacional vazaram online.

Um usuário do Baidu postou duas imagens do Windows 11 na terça-feira, revelando uma interface semelhante ao Windows 10X e um menu Iniciar central com cantos arredondados. O The Verge foi então capaz de se aprofundar no ISO do Windows 11 anterior e até mesmo instalá-lo. Embora não seja uma mudança visual gigante em relação ao Windows 10, há ajustes de interface, incluindo cantos mais arredondados, controles de encaixe que permitem fixar uma janela em um ponto da tela, um novo ícone de Widgets na barra de tarefas, um aplicativo Xbox integrado e um nova experiência de configuração do Windows.

aqui está uma primeira olhada no Windows 11. Há um novo menu Iniciar, cantos arredondados, um novo som de inicialização e muito mais https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI - Tom Warren (@tomwarren) 15 de junho de 2021

O próximo evento da Microsoft está marcado para 24 de junho, então provavelmente aprenderemos mais sobre essas mudanças, que fazem parte de um esforço batizado de Sun Valley em breve.

Lembre-se de que a empresa decidiu recentemente fechar a porta do Windows 10X , um sistema operacional desenvolvido especificamente para dispositivos de tela dupla. Ela supostamente decidiu incorporar o melhor do Windows 10X ao Windows 10, em vez de criar um sistema operacional totalmente separado. No entanto, parece mais que o trabalho foi colocado em uso nesta versão vazada do Windows 11.

O CEO Satya Nadella e o diretor de produto Panos Panay serão os palestrantes do evento da Microsoft. Você pode aprender mais sobre o que esperar aqui.

Escrito por Maggie Tillman.