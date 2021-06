Microsoft Windows 11: Recursos, data de lançamento e mais para a próxima geração do Windows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Está quase na hora de uma versão de próxima geração do sistema operacional de desktop mais popular do mundo - o Microsoft Windows.

Acreditamos que a atualização será conhecida como Windows 11 graças a algumas dicas que a Microsoft está lançando e que agendou um evento O que vem por aí para o Windows para 24 de junho de 2021. O evento será transmitido ao vivo.

A Microsoft está travada no Windows 10 há algum tempo - desde 2015, na verdade. A razão para isso é bastante simples, a Microsoft iterou o Windows 10 por meio de atualizações semestrais, mas não trouxe nenhuma mudança fundamental.

Ele provavelmente também queria ficar com uma versão bem-sucedida do Windows, visto que, embora o Windows XP de 2001 e o Windows 7 de 2009 fossem muito bem-sucedidos, as versões intermediárias do Windows Vista de 2006 e do Windows 8 / 8.1 (2012-13) não eram tão boas recebido.

Já sabíamos há algum tempo que 2021 traria uma atualização para o design do Windows, mas agora parece estar dando frutos como uma nova versão de codinome Cobalt e conhecida como Windows 11. A atualização da interface em si é aparentemente conhecida como Sun Valley internamente em Microsoft.

A Microsoft lançou um vídeo um tanto exagerado (acima) com os sons de inicialização do Windows do passado desacelerando em 4.000 por cento - sim, realmente. É um teaser direto para o evento digital Whats Next for Windows, então podemos apenas supor que o Windows terá, mais uma vez, um som de inicialização (como o Windows 10 X deveria ter).

A Microsoft enviou convites à mídia para seu evento digital Whats Next for Windows em 24 de junho, dizendo a linha chave "onde a empresa irá revelar a próxima geração do Windows". O teaser do evento também tinha um reflexo do logotipo do Windows nele com a barra transversal retirada da janela, o que significa que o reflexo do logotipo apareceu como duas barras verticais - também conhecido como 11.

Não havia nada sobre cliente do Windows na agenda do evento para desenvolvedores Build da Microsoft este ano, o que achamos um tanto estranho. Mas a resposta veio durante a palestra de abertura do CEO da Microsoft, Satya Nadella.

"Em breve, compartilharemos uma das atualizações mais significativas do Windows da última década para desbloquear maiores oportunidades econômicas para desenvolvedores e criadores", brincou Nadella. "Eu o hospedei sozinho nos últimos meses e estou incrivelmente animado com a próxima geração do Windows."

Claramente, a Microsoft quer revigorar sua loja de aplicativos. Nadella acrescentou: "Criaremos mais oportunidades para todos os desenvolvedores do Windows hoje e daremos as boas-vindas a todos os criadores que procuram a plataforma mais inovadora e aberta para construir, distribuir e monetizar aplicativos. Estamos ansiosos para compartilhar mais em breve."

Isso quase certamente está relacionado ao Projeto Reunion , revelado em 2020 como a mais recente tentativa da Microsoft de resolver a bagunça dos aplicativos do Windows

Em seu evento Surface de 2019 - a Microsoft revelou o Surface Duo com Android que foi lançado, além do Surface Neo . Esse dispositivo deveria rodar o Windows 10 X , uma versão reduzida do Windows que foi relatada em 2020 como atrasada, mas agora foi cancelada . Podemos ver alguns de seus recursos no Windows 11, no entanto.

A última versão do Insider Preview do Windows mostra a Microsoft revisando ícones que existem desde a era do Windows 95, antes do novo lançamento do Windows. A Microsoft revisou vários ícones do Windows File Explorer durante o início de 2021. Ícones robustos do Windows como Este PC, Documentos e Lixeira receberam uma nova aparência.

Isso segue o novo menu Iniciar simplificado exibido no início de 2020.

A atualização de design do Sun Valley para Windows aparentemente incluirá recursos aprimorados de ajuste e o tornará mais fácil de usar. Em breve, você poderá arrastar as janelas para o canto da tela e essas janelas serão redimensionadas intuitivamente para se ajustarem perfeitamente. Isso deve significar que será ainda mais fácil realizar multitarefas com janelas lado a lado.

Aparentemente, o Aero Shake - onde você balança uma janela para limpar a área de trabalho - se tornará uma configuração opcional, enquanto também haverá a capacidade de ter áreas de trabalho virtuais separadas para cada monitor.

De acordo com uma lista de empregos da Microsoft , Sun Valley está definido para ser um "rejuvenescimento visual arrebatador" do Windows. A lista diz: "Nesta equipe, você trabalhará com nossa plataforma principal, Surface e parceiros OEM para orquestrar e fornecer um rejuvenescimento visual abrangente das experiências do Windows para sinalizar aos nossos clientes que o Windows ESTÁ DE VOLTA e garantir que o Windows seja considerado o melhor experiência de sistema operacional do usuário para os clientes. "

A "atualização significativa do design" que virá para o Windows em 2021 tem o codinome Sun Valley e verá muitos elementos-chave sendo atualizados, incluindo o menu Iniciar, o Centro de ações e o Explorador de arquivos. A revisão parece ser liderada pelo diretor de produtos da Microsoft, Panos Panay.

O lançamento tem o codinome Cobalt [na época parecia uma versão do Windows 10, agora parece uma nova versão do sistema operacional].

Estava claro no início de 2020 que a Microsoft iria investir mais no Windows 10. Windows Central diz : "É justo dizer que a Microsoft colocou o Windows em segundo plano nos últimos dois anos, à medida que ele mudou o foco para outros esforços na empresa ... O fato de os porta-vozes da Microsoft estarem usando palavras como" reinvestimento "ao falar sobre o Windows 10 é uma lufada de ar fresco para os fãs do Windows que têm chamado a Microsoft para redirecionar seus esforços para o Windows. "

