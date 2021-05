Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A conferência de desenvolvedores da Microsoft não é muito amigável ao consumidor, mas o CEO da empresa conseguiu fazer um anúncio que você e os seus podem achar interessante: uma grande atualização do Windows está a caminho.

"Em breve compartilharemos uma das atualizações mais significativas do Windows da última década para desbloquear maiores oportunidades econômicas para desenvolvedores e criadores", provocou o CEO Satya Nadella durante o discurso do Dia Um do Build 2021 da Microsoft . "Eu o hospedei sozinho nos últimos meses e estou incrivelmente animado com a próxima geração do Windows."

Nadella acrescentou: "Criaremos mais oportunidades para todos os desenvolvedores do Windows hoje e daremos as boas-vindas a todos os criadores que buscam a plataforma mais inovadora e aberta para construir, distribuir e monetizar aplicativos. Estamos ansiosos para compartilhar mais em breve."

Rumores sobre a próxima geração do Windows sugerem que ele tem o codinome Cobalt e virá com uma interface de usuário atualizada conhecida como Sun Valley . Supostamente, traz um visual mais moderno e outras melhorias. A Microsoft, é claro, não especificou mais nada, nem mesmo quando a nova atualização será revelada. ZDNet disse que provavelmente chegará ainda este ano.

Escrito por Maggie Tillman.