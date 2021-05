Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 10 X morreu. Mais uma versão do Windows que nunca conhecemos.

Meu problema com isso não é que a Microsoft o tenha eliminado porque percebeu que não seria um sucesso - tal convicção deveria ser aplaudida -, mas que é mais uma falha em criar uma versão leve do Windows.

Esse sistema operacional poderia ter sido ideal para tablets e outros dispositivos como o Surface Pro X , além do Surface Neo confirmado e agora atrasado.

Na última década, também vimos o Windows RT (basicamente Windows 8 rodando em ARM) e o Windows 10 S (ou Windows 10 no modo S ) serem lançados. Ambos caíram. E há o Windows 10 X que - embora seja o mesmo - pode ser visto como um equivalente do Chrome OS para máquinas Windows leves e acessíveis com um iniciador de aplicativo de menu Star simplificado e barra de tarefas.

A principal razão pela qual a Microsoft não pode ter sucesso com isso é triplo em nossa opinião - em primeiro lugar, como a Microsoft parece ter admitido , não há apetite por uma versão leve do Windows de compradores em potencial. Eles estão satisfeitos com o Windows 10 em geral e com 1,3 bilhão de dispositivos Windows 10 ativos por aí, há um argumento para não quebrar o que já foi corrigido.

Em segundo lugar, uma versão leve do Windows, seja RT, 10 S ou 10 X não pode ser um sucesso sem que os desenvolvedores desenvolvam aplicativos da Microsoft Store. Aqui há um problema porque a Microsoft tem falhado constantemente em envolver os desenvolvedores o suficiente com a loja, desde suas lutas com o Windows 10, o exemplo pouco convincente de seu próprio aplicativo Skype no Windows 8 até agora, onde simplesmente não é possível contar com a Windows Store inteiramente.

Em terceiro lugar e mais importante, a Microsoft foi tão ruim em comunicar como o Windows RT ou o Windows 10 S eram diferentes da versão principal do Windows. A Microsoft me disse no lançamento do Windows 8 em 2012 que diria aos clientes como ele era diferente do Windows 8.

"Definitivamente, estamos trabalhando duro no varejo ou em qualquer ponto de compra para garantir que os clientes entendam o que é o Windows RT". Isso foi o que a diretora de marketing do Windows 8, Tami Reller, me disse durante uma entrevista na época .

Falhou.

O principal problema era que você não conseguia instalar aplicativos de desktop, em vez disso, dependia da Microsoft Store, que era terrivelmente inadequada na época.

E repetiu o truque com o Windows 10 S (ou Windows 10 no Modo S ), citando a segurança como o motivo, mas confundindo muitos consumidores no processo que então tiveram que lutar para tirar suas máquinas do Modo S e entrar no Windows 10 padrão .

Na verdade, recebi um telefonema de uma senhora que conheço recentemente que teve esse mesmo problema - ela tinha baixado o aplicativo Zoom Rooms da Store, mas não é o mesmo que o cliente Zoom desktop padrão. Tive que falar com ela sobre o complicado processo de atualização para que ela pudesse baixar o aplicativo de desktop.

Portanto, embora existam algumas boas razões para a Microsoft ter decidido fazer o Windows 10 X, está bastante claro para mim que a culpa é dela mesma. Com a infraestrutura adequada e a compreensão no local, o Windows 10 S deveria ter sido um sucesso, mesmo que o Windows RT fosse um pouco antes do tempo.

Melhor laptop 2021: Os melhores notebooks gerais e premium para trabalhar em casa e muito mais Por Dan Grabham · 10 Maio 2021

E com os PCs baseados em ARM agora em ascensão graças ao Windows on Snapdragon e Apple Silicon da Qualcomm em particular (bem como a ascensão dos Chromebooks do Google), o tempo para o Windows 10 X realmente deveria ter sido agora.

Escrito por Dan Grabham.