(Pocket-lint) - Parece que o Windows 10X não existe mais.

A Microsoft tem projetado e desenvolvido uma versão mais leve, mais simples e baseada na nuvem do Windows 10 nos últimos anos. O objetivo, disse a Microsoft, era permitir "uma nova era de produtividade e criatividade móvel em duas telas". No entanto, de acordo com Brad Sams da Petri , ele foi arquivado e não será mais lançado este ano. Em vez de se concentrar no Windows 10X, a Microsoft planeja melhorar o sistema operacional Windows 10 principal.

A Microsoft planejou originalmente lançar o Windows 10X junto com novos dispositivos de tela dupla, como o Surface Neo. Mais tarde, a empresa disse que o Windows 10X também viria para laptops de tela única, com o objetivo de competir com o Chrome OS . Ele foi projetado para oferecer uma interface simplificada, completa com um menu Iniciar atualizado sem Live Tiles, bem como melhorias multitarefa e um contêiner de aplicativo para desempenho e segurança.

Mas, agora, o Windows 10 terá uma interface aprimorada, incluindo novos ícones de sistema, melhorias no File Explorer e mais mudanças visuais como parte de uma iniciativa com o codinome Sun Valley. A Microsoft ainda não anunciou oficialmente essa decisão, mas o novo Windows 10 deve chegar por meio de uma atualização em outubro.

Será interessante ver se alguns dos outros aspectos interessantes do Windows 10X chegam ao Windows 10. Manteremos você informado à medida que aprendermos mais.

