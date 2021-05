A Microsoft está finalmente atualizando ícones que existem desde o Windows 95

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft revisou vários ícones do Windows File Explorer durante os últimos meses e as versões de visualização do Windows Insider os viram em cascata nos dispositivos. Ícones robustos do Windows, como Este PC, Documentos e Lixeira, receberam uma nova aparência.

Mas a versão mais recente do Insider Preview oferece um pouco mais de uma visão sobre outras mudanças de ícone - ou seja, que a Microsoft está revisando ícones que existem desde a era do Windows 95.

A ideia é alinhá-los com outros elementos de design em produtos como o Microsoft 365 e incluir vários novos ícones para coisas como redes, impressão, hibernação e drives de mídia física (sim, as pessoas ainda os têm).

Isso tudo faz parte do Sun Valley - uma vasta gama de mudanças de design chegando ao Windows e a primeira revisão adequada da linguagem de design do Windows 10 desde que foi lançado em 2015, em parte para usabilidade, em parte para alinhá-lo com outros chamados da Microsoft Ofertas da Fluent Design e em parte porque muitos de nós estão usando telas de resolução muito mais alta atualmente.

Os novos ajustes de interface aparentemente farão parte do que normalmente seria a atualização de outubro ou outono e parece que será finalizado no verão.

As versões mais avançadas do Windows Insider agora mostram outras influências do Fluent Design, a saber, uma nova aparência flutuante para o menu Iniciar, bem como menus desdobráveis que aparecem acima da barra de tarefas para menus específicos de aplicativos e coisas como Wi-Fi, Relógio e opções do Centro de ação.

Esses elementos são semelhantes ao design visto no macOS e no iPadOS em versões recentes, especialmente a atual iteração do macOS 11 Big Sur . Pode haver outros elementos flutuantes, como o Windows obtendo cantos mais arredondados.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 6 Maio 2021

Esperamos ver uma prévia final do Sun Valley durante o evento de desenvolvedor do Microsoft Build no final do mês.

Escrito por Dan Grabham.