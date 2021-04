Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima atualização do Windows 10 supostamente adicionará um recurso que os usuários solicitam há anos.

Previsto para o final deste ano, o grande lançamento da Microsoft deve incluir suporte para áudio AAC através de Bluetooth, finalmente. O Advanced Audio Codec é importante para streaming de áudio "sem perdas" para os fones de ouvido da Apple. Também beneficiará a reprodução do iTunes e da Apple Music no Windows.

O Windows 10 já oferece suporte a formatos rivais de áudio sem fio de alta qualidade, como aptX e SBC, mas os proprietários também desejam AAC há muito tempo.

De acordo com o The Verge , a Microsoft também vai melhorar o sistema de seleção de entradas Bluetooth na barra de tarefas. No momento, você verá várias opções de dispositivo para o mesmo fone de ouvido ou alto-falante. Isso ocorre porque o software pensa que cada perfil Bluetooth para o mesmo dispositivo é igual a um dispositivo diferente, então lista todos eles no seletor.

Após a atualização, isso será cortado para mostrar apenas o dispositivo, não várias opções de conexão para ele.

Várias outras correções e melhorias de software são esperadas na próxima grande atualização do Windows 10. Ainda não sabemos a data em que pode chegar, mas a conferência de desenvolvedores Build da Microsoft começará apenas online no dia 25 de maio. Devemos descobrir mais então.

Ela vai até quinta-feira, 27 de maio, e todas as palestras e seminários serão gratuitos.

Escrito por Rik Henderson.