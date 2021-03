Em breve, o EA Play fará sua estreia adiada na versão para PC do Xbox Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EA Play estreou no Xbox Games Pass no final de 2020 - mas apenas para consoles. Os assinantes do Games Pass no PC foram informados na hora 11 que as coisas estavam sendo adiadas para 2021.

Agora, parece que o lançamento está quase chegando, com três meses de atraso. Um tweet da EA sugere o mesmo: "Se você for um membro do Xbox Game Pass Ultimate, você terá acesso ao EA Play para Xbox e terá acesso ao EA Play para PC em breve". Quando é em breve, não está claro, é claro.

O atraso de dezembro de 2020 foi estranhamente anunciado em uma postagem de blog não atribuída e a postagem em si tinha um tom um pouco surpreso sobre isso, levando à ideia de que algum tipo de erro técnico imprevisto resultou no atraso.

"Quando originalmente começamos a escrever esta postagem do blog, que anunciava a disponibilidade do EA Play no PC com Xbox Game Pass, parecia um pouco diferente. Infelizmente, o que tinha sido uma postagem de comemoração agora é uma pedindo um pouco mais paciência: tomamos a decisão de adiar até 2021 o lançamento do EA Play no PC como parte do Xbox Game Pass para PC e assinaturas do Ultimate. "

"Estabelecemos essa parceria com a Electronic Arts porque eles são tão apaixonados quanto nós em ajudar pessoas e comunidades a descobrirem ótimos jogos, e sabíamos que poderíamos oferecer uma ótima experiência para os membros trabalhando juntos. Para entregar isso, precisamos de mais hora de fornecer a experiência do Xbox Game Pass. "

"Teremos mais para compartilhar no início do próximo ano; como sempre, agradecemos seu apoio enquanto trabalhamos para oferecer esta experiência para nossos membros do Xbox Game Pass. Fique ligado para obter mais informações."

