A Microsoft diz que haverá uma versão completa do Office 2021 para Windows e Mac

(Pocket-lint) - O Microsoft 365 pode mandar no poleiro atualmente, mas o fato é que muitos usuários preferem obter uma versão completa do Office, que paguem antecipadamente, em vez de pagar por uma assinatura.

Para atender a esses usuários, ainda haverá lançamentos do Office para empresas e consumidores para acompanhar o Office 2019. Eles estarão disponíveis para Windows e macOS.

Jared Spataro, chefe do Microsoft 365, disse em um post de blog que, embora a Microosft esteja investindo na nuvem, ela não quer deixar para trás clientes que precisam pagar de uma só vez.

"Para alimentar o trabalho do futuro, precisamos do poder da nuvem. A nuvem é onde investimos, onde inovamos, onde descobrimos as soluções que ajudam nossos clientes a capacitar todos em sua organização - mesmo quando todos nos ajustamos a um novo mundo do trabalho.

"Mas também reconhecemos que alguns de nossos clientes precisam habilitar um conjunto limitado de cenários bloqueados no tempo, e essas atualizações refletem nosso compromisso em ajudá-los a atender a essa necessidade."

A mudança está em contraste com alguns outros fornecedores, notavelmente Adobe, que mudou completamente para um modelo baseado em nuvem com a Creative Cloud.

A Microsoft afirma que o Office 2021 terá suporte por cinco anos e terá os mesmos preços do software existente. "Anunciaremos mais detalhes sobre os novos recursos incluídos no Office 2021 próximo à disponibilidade geral."

No entanto, não espere uma série de novos recursos e, é claro, tudo também estará disponível via Microsoft 365. Os recursos nas versões em nuvem são enviados assim que estiverem disponíveis.

