(Pocket-lint) - No show educacional virtual BettFest 2021, a Microsoft anunciou um punhado de laptops com Windows 10 que são perfeitos para crianças em idade escolar que aprendem remotamente . Cada modelo não é barato e compatível com LTE.

"No BettFest, estamos revelando um portfólio expandido de novos dispositivos Windows 10 para o próximo ano letivo, muitos com conectividade LTE", disse a Microsoft em um post de 19 de janeiro de 20201 detalhando os novos dispositivos Windows 10 em seu blog educacional. "Esses são os dispositivos de parceiros conectados LTE mais acessíveis do portfólio, com a capacidade de potencializar experiências de aprendizagem colaborativas e envolventes a qualquer hora e em qualquer lugar."

Há cinco novos laptops com Windows 10 no total. O primeiro é o notebook Acer TravelMate B3, que custa a partir de US $ 239. Ele funciona com o processador Pentium da Intel e oferece uma bateria que dura o dia todo, um teclado à prova de derramamento com teclas ancoradas e Wi-Fi 6 e opções de conectividade LTE opcionais.

Há também um conversível no grupo, Acer TravelMate Spin B3 , que começa em $ 329. É um laptop robusto, funcionando com o processador Pentium da Intel. Ele também possui uma bateria que dura o dia todo, um teclado à prova de derramamento com teclas ancoradas e Wi-Fi 6 e opções de conectividade LTE opcionais. Ele se destaca por sua segunda câmera, uma porta USB Type-C completa e um revestimento antimicrobiano opcional para a tela, teclado e touchpad.

O próximo é o JP-IK Leap Connect T304 que começa em $ 229. Com base no silício 7c da Qualcomm, ele também fornece uma bateria com duração de todo o dia, além de ter conectividade eSIM / LTE, 4 GB de RAM e 64 GB de memória. Há também o Asus ExpertBook BR1100 que custa $ 279. É outro notebook robusto, capaz de LTE com uma bateria que dura o dia todo. Ele também tem uma capa anti-bactéria C, dando-lhe uma camada extra de proteção em tempos de pandemia.

O mais barato dos cinco dispositivos é o JP-IK Leap T304 . A partir de US $ 185, ele tem uma opção de atualização LTE, roda em um processador Intel Celeron, embala 4 GB de RAM, fornece bateria para o dia todo e vem com um sensor de impressão digital do Windows Hello. Ele também tem um design leve, porém robusto.

Adicione tudo isso e todos esses dispositivos são ótimas estações de trabalho para crianças e adolescentes difíceis que aprendem em movimento em 2021.

Escrito por Maggie Tillman.