O Surface Pro 7 Plus da Microsoft tem bateria de longa duração e SSD removível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em um movimento inesperado no início do CES 2021 , a Microsoft adicionou um novo dispositivo à linha do Surface . Mas não é um dispositivo totalmente novo - o Surface Pro 7 Plus (ou 7 +) é um Surface Pro modificado que se parece com o Surface Pro 7. Ele estará disponível nos EUA e Canadá, Europa e Ásia em breve semanas a partir de $ 899.

No entanto, internamente, as coisas são bem diferentes. Há uma bateria maior e SSD removível para iniciantes, enquanto o dispositivo de 12,3 polegadas funciona com processadores Intel Core atualizados de 11ª geração . Como acontece com outros Surface Pros selecionados no passado, também há conectividade LTE, mas ainda é um dispositivo 4G - presumivelmente, haverá uma versão 5G do Surface Pro 8 ou Surface Pro X2 sempre que aparecerem mais tarde em 2021.

O Surface Pro 7+ é uma gama completa de dispositivos, embora a Microsoft diga que ele é voltado para educação e negócios, e não para consumidores. Variantes do Core i3, i5 e i7 estarão disponíveis, começando com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e aumentando para 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. As câmeras frontal e traseira foram atualizadas com vídeo Full HD 1080p, enquanto há áudio aprimorado com Dolby Atmos e microfones de campo distante.

O chassi em si não foi alterado, exceto pelo slot de armazenamento removível, portanto, há portas USB-C e USB-A simples, um conector de fone de ouvido e a porta Surface Connect também.

Escrito por Dan Grabham.