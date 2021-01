Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foram descobertos alguns documentos da FCC que aprovam a tecnologia de comunicação sem fio dentro de um futuro dispositivo da Microsoft , considerado o Surface Pro 8.

Eles aprovam o hardware Wi-Fi 6 e LTE dentro do 2-em-1 para uso doméstico nos Estados Unidos. Esta etapa geralmente indica que um produto será lançado em breve.

Isso coincide com os rumores anteriores de que o Surface Pro 8 e o Surface Laptop 4 serão lançados em janeiro de 2021. Portanto, não precisamos esperar muito.

De acordo com os documentos, o dispositivo usará o adaptador Wi-Fi 6 AX201 da Intel (também conhecido como 802.11ax) e o módulo LTE-A Cat 12 M.2 da Quectel para conectividade 4G. Os usuários poderão gerenciar a conectividade por meio das configurações do Windows 10, relata o Windows Latest.

Vazamentos anteriores indicaram que as especificações do novo dispositivo começarão com um chipset Intel Core i3 - para o modelo básico - e 8 GB de RAM. Isso pode chegar ao processamento Intel Core i7 e até 32 GB de RAM para a variante de ponta.

O armazenamento varia de 128 GB a 1 TB, dependendo do modelo escolhido.

Uma linha de pensamento é que a Microsoft pode optar por abandonar seu sistema de numeração tradicional e simplesmente chamá-lo de "Novo Surface Pro". Devemos descobrir com certeza ainda este mês.

Escrito por Rik Henderson.