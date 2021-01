Microsoft publica trabalho para rejuvenescer o design do Windows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova lista de empregos aponta para um redesenho da interface do Windows 10 mais tarde em 2021-22.

A lista sugeria o seguinte: "Nesta equipe, você trabalhará com nossa plataforma principal, Surface e parceiros OEM para orquestrar e fornecer um rejuvenescimento visual abrangente das experiências do Windows para sinalizar aos nossos clientes que o Windows ESTÁ DE VOLTA e garantir que o Windows está considerada a melhor experiência de sistema operacional do usuário para os clientes. "

No entanto, a linguagem na lista foi suavizada após os relatórios.

Já sabemos há algum tempo que a Microsoft está planejando uma grande atualização da interface do sistema operacional e, no ano passado, suavizou a aparência do menu iniciar , redesenhou os ícones principais de acordo com a linguagem Fluent Design da Microsoft e provocou elementos como um novo visual para File Explorer. À medida que mais pessoas estão acostumadas a usar sistemas operacionais mais leves, parece que a Microsoft quer aprimorar a usabilidade do Windows como parte do trabalho.

De acordo com um relatório do Windows Central em outubro , documentos internos da Microsoft sugerem que a atualização - codinome Sun Valleyt será "revigorante" e está definida para modernizar a experiência do Windows. O mesmo relatório acredita que o redesenho será lançado até o final de 2021 no lançamento atualmente com o codinome Cobalt. O novo visual é inspirado no próximo Windows 10 X.

Escrito por Dan Grabham.