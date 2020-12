Microsoft Surface Pro 8 pode ter 8 GB de RAM, no mínimo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores surgiram de que o novo Microsoft Surface Pro 8, a ser lançado em breve, pode muito bem ter uma boa atualização de memória em relação ao modelo anterior.

Surgiram relatórios sugerindo que o modelo básico do Surface Pro 8, que terá um SoC Intel Core i3, também terá um mínimo de oito gigabytes de RAM. Isso é o dobro da memória do Microsoft Pro 7 e também haverá opções de até 32GB.

Junto com as informações sobre o aumento de RAM, os vazamentos descobertos pelo distribuidor de tecnologia alemão WinFuture também oferecem informações sobre a linha de configurações possíveis para o novo dois-em-um.

Se preciso, o modelo básico terá um processador Intel Core i3, armazenamento SSD de 128 GB e 8 GB de RAM. O modelo Core i5 terá 8 GB ou 16 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Os modelos Core i7 estarão disponíveis com até 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento.

No início deste mês, surgiram notícias de que a Microsoft estava trabalhando em seus próprios processadores baseados em ARM personalizados para os próximos dispositivos Surfaces. Mas parece agora que, se isso acontecer, é mais provável para produtos futuros e centros de dados da Microsoft do que para a linha do Surface 8.

Esperamos descobrir mais em janeiro de 2021.

Escrito por Adrian Willings.