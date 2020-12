Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está desenvolvendo seus próprios processadores baseados em ARM para servidores e talvez até dispositivos Surface , de acordo com a Bloomberg News . Alguns dos processadores podem ser usados em servidores para os serviços de nuvem Azure da Microsoft, enquanto outro chip pode ser usado em futuros dispositivos Surface.

A Microsoft atualmente usa processadores baseados em Intel para Azure e grande parte da linha existente do Surface, embora tenha feito parceria com a AMD e a Qualcomm em chips para os dispositivos Surface Laptop 3 e Surface Pro X. A Microsoft co-projetou o processador SQ1 baseado em ARM, bem como uma variante SQ2, por exemplo. A AMD também trabalhou com a Microsoft em um processador Ryzen personalizado. Portanto, não é chocante saber que Redmond está explorando mais usos para os chips ARM.

Lembre-se de que a Apple também está mudando lentamente dos chips Intel para o ARM. Mais recentemente, a empresa Cupertino revelou silício M1 baseado em ARM para seus Macs mais recentes. Em nossa análise do MacBook Pro de 13 polegadas , dissemos que o processador M1 parece o início de algo novo e impressionante, e que seria fascinante ver onde ele chegará no futuro - e como a indústria responderá. Então, pelo que parece, podemos estar vendo mais e mais ARM.

Quando questionada sobre um comentário, a Microsoft disse à mídia que está simplesmente investindo em suas "próprias capacidades", ao mesmo tempo que "fomenta e fortalece parcerias".

Escrito por Maggie Tillman.