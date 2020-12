Os benchmarks do Microsoft Surface Pro 8 e Surface Laptop 4 aparecem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o novo Surface Pro 8 e Surface Laptop 4 são iminentes, com resultados de benchmark aparecendo online. Sabemos que os novos dispositivos não terão uma aparência drasticamente diferente - o que é uma verdadeira vergonha para o design antigo do Surface Pro - mas eles terão partes internas atualizadas.

Um dispositivo identificado nas listas do Geekbench pelo Windows Latest apresenta o Windows 10 Enterprise e, portanto, é uma edição empresarial de um novo Surface, codinome OEMWY e equipado com um processador Intel Core i7-1185G7 de 11ª geração que apresenta o processador gráfico Xe de nova geração. 32 GB de memória estavam incluídos nesta versão, então é provavelmente um Surface Laptop.

A estrela da AMD cresceu nos últimos dois anos e a Microsoft usou o poder da AMD dentro do Surface Laptop 3 de 15 polegadas - que deve continuar para o Laptop 4, parece, já que outro benchmark para OEMGR usa uma nova variante Renoir do AMD Ryzen ao lado de 8 GB de RAM, baseado na microarquitetura Zen 2 com gráficos Vega.

Esses dispositivos são tradicionalmente AMD / Intel - não há indicação de que haverá uma adoção mais ampla do silício baseado em ARM desenvolvido pela Microsoft e Qualcomm e residindo dentro do não adorado Surface Pro X. Com o Apple Silicon baseado em ARM agora à solta, será interessante ver como a Microsoft joga o jogo tenso entre Intel / AMD e CPUs baseadas em ARM.

Escrito por Dan Grabham.