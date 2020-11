Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fotos do próximo Surface Pro e Surface Laptop supostamente vazaram online, já que ambos os dispositivos foram certificados na Coréia.

O usuário do Twitter cosyplanes afirma ter encontrado as imagens de dispositivos certificados sob os números de modelo 1950 (Surface Laptop) e 1960 (Surface Pro). Esses números também correspondem aos modelos encontrados nas listas de certificação do Windows Central.

Embora alguns os chamem de Surface Laptop 4 e Surface Pro 8, o último site também sugere que a Microsoft poderia optar por se livrar dos números e simplesmente chamá-los de New Surface Laptop "e" New Surface Pro ".

Um terceiro dispositivo também é mencionado, o 1961, mas é apenas considerada a versão LTE do novo Surface Pro.

É difícil obter muito das imagens, mas parece que qualquer mudança de design geracional será mínima. No entanto, espera-se que haja opções AMD para o laptop, bem como alternativas Intel de 11ª geração.

O Windows Central afirma que o lançamento provavelmente será discreto, com pouca fanfarra extra. Eles podem estar disponíveis em meados de janeiro de 2021.

Também há rumores de que o Surface Duo começará a ser lançado em outros países (fora dos EUA) no início do próximo ano.

Escrito por Rik Henderson.