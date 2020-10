Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está lançando a atualização do Windows 10 de outubro de 2020. Ele estará disponível para mais de um bilhão de usuários a partir de 20 de outubro. Esta é a segunda grande atualização do Windows 10 de 2020. Mas se trata menos de novos recursos enormes e mais de um service pack de ajustes.

Como parte da atualização do Windows 10 de outubro de 2020, você obterá um menu Iniciar renovado e alterações no Alt Tab, bem como o navegador Microsoft Edge com Chromium. O novo menu Iniciar é, obviamente, a atração principal, pois traz uma cor transparente em vez de uma cor sólida para o fundo dos logotipos e blocos do aplicativo, tornando mais fácil escanear para encontrar seus aplicativos.

Em seguida, Alt Tab funcionará de maneira diferente. Embora você sempre possa usar Alt Tab para percorrer os aplicativos da área de trabalho que estão abertos no Windows, agora inclui todas as guias abertas no Microsoft Edge. A Microsoft permitirá que os usuários do Windows 10 usem a experiência Alt-Tab original como padrão.

Finalmente, como parte desta atualização de outono, a Microsoft facilitou a configuração e o controle das taxas de atualização do monitor. Portanto, se você se esquecer de habilitar 144 Hz em seu monitor, poderá alternar mais facilmente as configurações (Configurações> Sistema> Vídeo> Configurações avançadas de vídeo).

Outras melhorias incluem novos logotipos de aplicativos, uma barra de tarefas organizada e um modo de tablet que não mostra notificações ao usar 2 em 1.

A atualização do Windows 10 de outubro de 2020 já está disponível.

Mas a Microsoft está limitando o lançamento:

“Estamos adotando uma abordagem de implementação baseada no buscador medido”, disse a Microsoft. “Estamos limitando a disponibilidade nas próximas semanas para garantir uma experiência de download confiável, de modo que a atualização pode não ser oferecida a você imediatamente. Além disso, alguns dispositivos podem ter um problema de compatibilidade para o qual existe uma retenção de proteção, portanto, não ofereceremos a atualização até que estejamos confiantes de que você terá uma boa experiência de atualização. ”

Você pode verificar a atualização do Windows 10 de outubro de 2020 em Configurações> Atualização e segurança> Windows Update em seu PC.

Escrito por Maggie Tillman.