Microsoft anuncia o orçamento do Surface Laptop Go para lutar contra os Chromebooks do Google

(Pocket-lint) - A Microsoft lançou um Surface Laptop de baixo preço, chamado Surface Laptop Go. Custando US $ 549 / £ 549 , o laptop de 12,4 polegadas estará disponível a partir de hoje e será lançado no final de outubro.

Nesse ponto de preço, ele vai enfrentar vários concorrentes de médio porte e Google Chromebooks como o Pixelbook Go .

A linha de Surface Laptop e Surface Book da Microsoft sempre foi distinta, mas não foi realmente associada à gama inferior a média do mercado. Mas, tendo apresentado um tablet Surface Go de preço mais baixo (para ficar por baixo do Surface Pro ), agora está repetindo o mesmo truque com a linha de laptops e isso ficará sob o Surface Laptop 3 de 13 polegadas.

Mais uma vez, é um laptop touchscreen com tela PixelSense e teclado de tamanho normal. Ao contrário do tablet Surface Go, o Laptop Go não economiza energia, com um chip Intel Core i5 quad-core, 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento SSD alimentando as coisas (é a 10ª geração do Core em vez da nova 11ª geração , no entanto )

A Microsoft está citando 13 horas de duração da bateria para o dispositivo, enquanto há uma webcam HD 720p, áudio Dolby surround sound e o laptop está disponível em três acabamentos familiares - Ice Blue, Sandstone e Platinum. Além disso, a Microsoft diz que o dispositivo tem portas USB-A e USB-C para flexibilidade - embora a empresa teimosamente se recuse a descartar o conector Surface Connect, que também está presente aqui.

A Microsoft também atualizou o Surface Pro X com tecnologia Qualcomm - agora há três novas cores para o teclado de assinatura: Platinum, Ice Blue e Poppy Red.

Além disso, existem vários novos acessórios para a linha Surface:

Teclado Microsoft Designer Compact

Teclado numérico Microsoft

Adaptador de monitor sem fio Microsoft 4K

Mouse Ergonômico Microsoft Bluetooth

Escrito por Dan Grabham.