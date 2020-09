Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft pode anunciar um Surface Laptop menor antes do feriado, de acordo com o Windows Central .

A Microsoft está preparando um Surface Laptop mais leve, com uma tela de 12,5 polegadas. Ele deve ter o processador Intel Core i5 de 10ª geração, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. A Microsoft espera atrair os alunos com um Surface Laptop menor, oferecendo a máquina com Windows 10 no modo S e custando entre US $ 500 e US $ 600. Isso o tornaria um dos produtos mais acessíveis da linha Surface.

Os alunos interessados em RAM atualizada e opções de armazenamento provavelmente poderão personalizar seu laptop na finalização da compra. Há rumores de que a empresa está preparando um evento virtual Surface ou anúncio de algum tipo para o próximo mês para lançar este novo Laptop Surface, bem como outras atualizações de hardware.

A Microsoft oferece atualmente seis dispositivos diferentes em seu portfólio de Surface: Surface Pro, Surface Pro X, Surface Laptop, Surface Book, Surface Studio e Surface Go 2. Esta linha não inclui o quadro interativo Surface Hub voltado para negócios para empresas, ou o Surface Neo e Surface Duo.

Está confuso sobre qual dispositivo Surface pode ser o certo para você? Não se preocupe. Não é tão complicado quanto parece à primeira vista. Aqui está nosso guia para ajudá-lo:

Escrito por Maggie Tillman.