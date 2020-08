Windows 95 aos 25: Eis por que mudou o mundo do PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Windows 95 foi lançado ao público hoje há 25 anos. Naquela época, você precisava comprá-lo em um disco - CD-ROM era o formato escolhido, mas também vinha em 13 disquetes, se você quisesse.

O Windows 95 introduziu muitas novidades para PCs, incluindo nomes de arquivo longos, recursos de acessibilidade e é uma entrada notável no cânone do Windows por três motivos principais:

Parece totalmente maluco agora, mas em meados da década de 1990, os PCs domésticos não podiam ficar online. O Windows 95 mudou isso - mas não imediatamente. Ele não veio com o Internet Explorer (desde que foi substituído pelo Microsoft Edge) ou o protocolo de rede TCP / IP, mas um pacote complementar (chamado Plus! - sim, com um ponto de exclamação) introduziu o IE e o resto é história.

O mundo da Internet dial-up - e do acesso diário à Internet - nasceu, embora outros navegadores como o Netscape Navigator (que efetivamente foi sucedido pelo Mozilla Firefox que conhecemos hoje) também tenham desempenhado um grande papel nisso.

O Windows 95 introduziu o menu Iniciar, bem como a barra de tarefas. Além do caos que era o Windows 8, ele permaneceu como um grampo da interface do Windows desde então.

Apresentado pela música Start Me Up dos Rolling Stones, houve uma enorme campanha de marketing em torno da interface pela qual a Microsoft pagou aos Stones vários milhões de dólares pelos direitos de uso da música:

Coincidentemente, o som de inicialização do Windows 95 que você pode ouvir no início daquele vídeo foi composto pelo lendário Brian Eno ... que usava um Mac! Ele disse à BBC Radio 4 em 2009: "Eu escrevi em um Mac. Nunca usei um PC na minha vida; não gosto deles." Aqui está a história completa de como tudo isso aconteceu .

O Windows 95 era muito mais atraente graficamente do que o software predecessor Windows 3.1 e marcou uma mudança de interface gráfica que rodava em cima do MS-DOS para o tipo de sistema operacional que usamos hoje.

A Microsoft não estava sozinha em seu trabalho de interface aqui, é claro, e estava realmente atrasada para a festa em termos de barra de tarefas - o clássico Mac OS da Apple tinha sua barra de menu ainda familiar, enquanto a empresa britânica Acorn tinha RISC OS que funcionava de uma forma muito semelhante moda para o Windows 95 com uma barra de aplicativos na parte inferior da tela.

É muito subestimado, mas o Windows 95 introduziu o conceito de plug and play no PC, mesmo que nem sempre funcionasse e não houvesse um verdadeiro plug and play para a maioria dos tipos de hardware até o advento do Windows XP em 2001.

Hoje em dia, achamos que você pode conectar o hardware a um Mac e PC e ele simplesmente funciona. 25 anos atrás, esse era um conceito estranho - tudo precisava da instalação manual dos drivers, incluindo o hardware interno.

O Windows 95 teve como objetivo detectar hardware comum e instalar os drivers para que você não precisasse. Isso se aplica especialmente a tudo instalado em um sistema. No entanto, ainda era um sucesso e um erro. Coincidentemente, o Windows 95 também introduziu o Gerenciador de Dispositivos para que você pudesse ver quais dispositivos foram instalados e para tornar as coisas mais fáceis se você tivesse que instalar drivers manuais para eles. E, claro, esse ainda é um recurso subjacente do Windows 10 hoje.

Uma atualização posterior para o Windows 95 também incluiu suporte para dispositivos USB e, bem, você sabe o sucesso dos dispositivos USB ...

Escrito por Dan Grabham.