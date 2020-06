O novo Surface Book 3 da Microsoft já está à venda - aqui estão todos os detalhes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Surface Book 3 da Microsoft está agora à venda nos EUA e no Reino Unido.

O Surface Book 3 de 13 polegadas começa a partir de US $ 1.599 / £ 1.599 e o Surface Book 3 de 15 polegadas está disponível a partir de US $ 2.199 / £ 2.199, o que os torna mais caros no Reino Unido do que nos EUA. Ambos os produtos estão disponíveis para compra na Microsoft Store e em grandes varejistas selecionados.

Como nos Surface Books anteriores, o novo laptop foi projetado para oferecer desempenho - além dos processadores Core de última geração de 10ª geração, você também pode especificar até gráficos Nvidia Quadro RTX.

A duração da bateria também é impressionante, com até 17,5 horas no modelo de 15 polegadas e 15,5 horas na versão de 13 polegadas.

A Microsoft disse na época do lançamento do Surface Book 3 que o novo laptop - que mais uma vez apresenta uma tela que pode ser destacada como um tablet Windows separado - afirma que é 50% mais poderoso que o Surface Book 2, dependendo da configuração.

O armazenamento varia de 256 GB a 1 TB, enquanto o de 15 polegadas também possui uma opção (super cara) de 2 TB.

Os monitores PixelSense de 13 e 15 polegadas, com nitidez de pinos, são acompanhados por SSDs rápidos - a Microsoft diz que é "o SSD mais rápido que já lançamos". No entanto, frustrantemente, não há suporte ao Thunderbolt 3.

Os também recentemente anunciados Surface Headphones 2 também estão disponíveis para compra por US $ 250 / £ 240 em preto fosco e cinza claro.

