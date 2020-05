O Project Reunion é a mais recente tentativa da Microsoft de resolver a bagunça dos aplicativos do Windows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft anunciou o Project Reunion - sua mais recente tentativa de simplificar os aplicativos do Windows. Como você deve saber, atualmente existem dois tipos de aplicativos do Windows - aplicativos tradicionais de área de trabalho Win32 instalados em qualquer lugar e aplicativos da Windows Store - conhecidos como aplicativos UWP ou Universal Windows Platform.

Isso pode ser confuso e, à luz da crescente concorrência de outras plataformas como o iPadOS, é algo que a Microsoft deseja corrigir. A Apple também lutou com a divisão entre os aplicativos macOS e iPadOS / iOS.

O anúncio foi feito no início da conferência virtual de desenvolvedores Microsoft Build da Microsoft .

Lembrando que agora existem mais de um bilhão de dispositivos Windows 10 em uso , a CEO da Microsoft, Satya Nadella, comemorou um aumento de 75% nos minutos gastos no Windows 10 no mês passado e anunciou o iniciante.

"O Windows sempre foi a plataforma mais importante para nós. E agora estamos unificando a plataforma Windows, permitindo uma integração perfeita entre os aplicativos Win32 e UWP usando o Project Reunion".

Kevin Gallo, vice-presidente corporativo do Windows, disse que a Microsoft quer "facilitar a criação de ótimos aplicativos que funcionem em todas as versões e dispositivos do Windows 10 que as pessoas usam".

Ele planeja fazer isso reunindo os processos que os desenvolvedores usam para criar esses aplicativos (APIs) e colocá-los em uma plataforma comum, independentemente do código. Os aplicativos existentes poderão ser migrados.

Gallo diz que a Microsoft também "polyfill conforme necessário para que as APIs funcionem em nível inferior nas versões suportadas do Windows". Isso significa que os desenvolvedores podem criar aplicativos para a versão mais recente do Windows 10 sem se preocupar muito se funcionar em versões mais antigas, porque a Microsoft garantirá a compatibilidade.

"Nos últimos dois anos, quebramos a barreira entre as APIs do Win32 (também chamadas de API do Windows) e da Universal Windows Platform (UWP). O Project Reunion expande esse esforço para facilitar a criação de um ótimo aplicativo para Windows. unificará o acesso às APIs Win32 e UWP existentes e as disponibilizará dissociadas do sistema operacional ".