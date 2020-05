O Microsoft Surface Go finalmente foi atualizado com uma tela maior e o Intel Core M

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Finalmente, a Microsoft atualizou o Surface - o Surface Go mais básico agora é o Surface Go 2 e possui uma tela Full HD PixelSense de 10,5 polegadas maior.

O novo tablet de US $ 399 / £ 399 fica embaixo do Surface Pro 7 e estréia ao lado de um aguardado Surface Book 3 , Surface Headphones 2 e a disponibilidade de varejo dos já anunciados Surface Earbuds .

O processador Intel Pentium Gold - que achamos que estava com pouca potência na primeira geração - ainda está disponível, mas também há uma opção Intel Core M, mesmo que seja uma unidade de 8ª geração. Agora, há uma câmera frontal de 5MP atualizada (com Windows Hello ) e microfones duplos para uma melhor videoconferência e para o uso profissional. Agora você também pode adicionar até 1 TB de armazenamento usando o leitor de cartão SD.

Outras especificações incluem no mínimo 4 GB de RAM e SSD de 128 GB.

O Surface Go é provavelmente um segundo dispositivo para muitas pessoas, apesar da tela maior. E, como em qualquer Surface, você precisará comprar o teclado separadamente, por isso é uma compra de US $ 500 / £ 500, no mínimo. E isso é antes de você chegar ao Surface Pen. Uma versão 4G LTE também estará disponível, uma opção que não está disponível no Surface Pro 7, mas está no Surface Pro X.

As Capas de tipo estarão disponíveis em Platina, Preto, Vermelho papoula e Azul gelo.