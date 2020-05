Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft lançou vários novos dispositivos em sua linha Surface, incluindo o Surface Book 3 .

O novo laptop melhora especialmente o desempenho de seu antecessor, com o processamento Intel Core de 10ª geração e até gráficos Nvidia Quadro RTX.

A Microsoft afirma que é aproximadamente 50% mais poderosa que o Surface Book 2, com os modelos de 13 e 15 polegadas com até 32 GB de RAM, bem como as CPUs mais recentes.

Eles possuem até 17,5 horas de duração da bateria, para os de 15 polegadas e 15,5 horas para a versão de 13 polegadas.

Outros recursos incluem uma tela PixelSense de "alto DPI", trackpad preciso, teclado "confortável" e "o SSD mais rápido que já enviamos".

Ambos os tamanhos podem ser especificados com armazenamento de 256 GB até 1 TB, enquanto os de 15 polegadas podem ir além, com uma opção de 2 TB disponível.

Assim como o Surface Book 3 de 15 polegadas mais avançado com gráficos Nvidia RTX, você pode especificar os dois tamanhos com as GPUs Nvidia GeForce GTX (1650 e 1660, respectivamente).

A Microsoft disponibilizou os dispositivos para fazer o pedido agora, para envio posterior (21 de maio nos EUA).

O Surface Book 3 de 13 polegadas começa em £ 1.599 / $ 1.599, enquanto o modelo maior começa em £ 2.199 / $ 2.199.