Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft está se preparando para anunciar as atualizações de hardware do Surface.

Vazamentos recentes de varejistas sugerem que a Microsoft planeja lançar um Surface Book 3 com os mais recentes processadores de 10a geração da Intel. O Livro 3 também pode conter 32 GB de RAM, 1 TB de armazenamento e os chips gráficos Quadro da Nvidia em alguns modelos. Espera-se que o Surface Go 2 chegue em breve, com vazamentos de especificações recentes indicando que novos modelos podem incluir os processadores Intel Core m3 ou Intel Pentium Gold.

Lembre-se de que o Surface Go 2 liberou a Comissão Federal de Comunicações dos EUA , o que significa que um lançamento pode ser iminente.

O Windows Central afirma que o Surface Go 2 chegará com uma tela maior de 10,5 polegadas e molduras um pouco menores do que no Surface Laptop 3, mas ainda será do mesmo tamanho que o Surface Go original e funcionará com acessórios existentes, como o Type Cover. Além disso, o modelo Intel Core m3 do Go 2, especificamente, pode apresentar 8 GB de RAM, armazenamento de 128 GB e conectividade LTE opcional.

Como o Surface Go original, o Surface Go 2 deve ser fornecido com o Windows 10 Home no modo S (mas pode ser atualizado para o Windows 10 normal).

Enquanto isso, Mary Jo Foley , da ZDNet, também diz que o Surface Go 2 e o Surface Book 3 devem chegar nesta primavera. Ela acha que o Surface Go 2 está "possivelmente disponível para o lançamento em maio de 2020", enquanto o Surface Book 3 está previsto para junho. Seu relatório mencionou um Surface Dock 2, também, apontando para vazamentos recentes de varejistas e observando que há muito tempo está atrasado para uma atualização. Mas ela não disse que está chegando.

Por fim, a The Verge diz também que a Microsoft planeja lançar o novo hardware Surface em maio de 2020. Foley acredita que seus lançamentos provavelmente serão virtuais apenas devido à pandemia. Adicione tudo isso e certamente parece que a Microsoft tem alguma coisa em andamento, e os novos dispositivos Surface são uma aposta certa.