O que há de novo na atualização do Windows 10 de maio de 2020 e como obtê-la

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima grande atualização do Windows 10 é oficialmente chamada de atualização de maio de 2020 e você pode tentar uma versão de pré-visualização agora.

A Microsoft está lançando a atualização do Windows 10 de maio de 2020 para o público. No entanto, ainda é uma versão prévia, pois a empresa está abrindo a atualização para Insiders no anel Release Preview. A Microsoft acredita que essa compilação será a versão final da atualização do Windows 10 de maio de 2020, o que significa que, salvo as principais correções, a atualização deve ser lançada oficialmente em breve para todos os usuários do Windows 10.

A Microsoft atualiza seu sistema operacional Windows 10 duas vezes por ano - uma vez na primavera e outra no outono. Essas são grandes atualizações de recursos e são completamente separadas das atualizações mensais de segurança que a Microsoft também lança para os usuários do Windows 10. A versão mais recente é a Atualização do Windows 10 de maio de 2020 e está lançando algumas semanas mais cedo para os testadores no programa Insiders.

A Microsoft possui um painel de integridade da versão do Windows que oferece um status na distribuição e quaisquer problemas conhecidos para a atualização de maio de 2020. Esta é a maneira da Microsoft de ser mais cautelosa e transparente sobre as atualizações após a atualização de outubro de 2018 que causaram problemas de exclusão de arquivos.

A Microsoft detalhou todos os novos recursos da atualização de maio de 2020 aqui . Reunimos alguns dos mais interessantes abaixo.

O Windows Update instala automaticamente muitas atualizações. Agora, há uma nova tela que mostra todas essas atualizações em uma área, sejam atualizações de driver, grandes recursos, atualizações de qualidade, o que você tem. Para encontrar essa tela após a atualização, vá para Configurações> Atualização e segurança> Windows Update> Exibir opcional atualizações. Você pode escolher as atualizações que deseja instalar.

A Microsoft está apresentando uma "nova experiência Cortana" com uma interface baseada em bate-papo. Agora você pode digitar perguntas para Cortana em vez de falar em voz alta. O histórico da sua conversa aparecerá como uma janela de bate-papo, simplesmente abrindo a Cortana na barra de tarefas. Você pode redimensioná-lo e movê-lo na área de trabalho, arrastando a barra de título. Ele também suporta temas claros e escuros.

Há uma nova opção "Download em nuvem" que você pode usar ao redefinir o seu PC para um sistema Windows padrão. Vá para Configurações> Atualização e segurança> Recuperação e escolha redefinir seu PC e remover tudo, e então diga ao Windows para usar o "Download da nuvem". Em vez de reinstalar o Windows 10 a partir dos arquivos do sistema local, o Windows fará o download da versão mais recente do Windows 10 e instale-o no seu sistema.

A Atualização do Windows 10 de maio de 2019 corrigiu a pesquisa no menu Iniciar, aproveitando o antigo indexador de pesquisa do Windows. Os membros estavam desativando o indexador de pesquisa, no entanto, devido ao uso excessivo de disco e CPU e problemas gerais de desempenho. A Microsoft diz que agora está detectando os horários de pico de uso para otimizar melhor quando o indexador é executado. O resultado final é que a pesquisa agora é mais rápida por padrão.

O Gerenciador de tarefas do Windows 10 agora exibe seu tipo de disco, seja SSD ou HDD, facilitando a visualização do hardware no seu computador. Esses detalhes agora são exibidos na guia Desempenho. Abra o Gerenciador de tarefas (Ctrl + Shift + Esc) e clique em "Mais detalhes".

A guia de desempenho do Gerenciador de Tarefas também exibirá a temperatura da GPU. Basta ir à página de status da sua GPU na guia Desempenho. Isso também funciona com placas gráficas dedicadas. Não funciona com GPUs integradas ou a bordo.

A nova barra de jogos do Windows 10 agora possui um contador de FPS e sobreposição de conquistas. Basta pressionar Windows + G para abrir a barra de jogos enquanto estiver jogando e, em seguida, você verá um contador de FPS em tempo real. Fácil.

Há uma nova opção "Tornar seu dispositivo sem senha" na página Configurações> Contas> Login. Basicamente, aboliu as senhas e exige que todos no seu PC entrem com um PIN ou um método de entrada biométrica do Windows Hello, como desbloqueio de rosto ou impressão digital.

As áreas de trabalho virtuais do Windows 10 estão disponíveis na interface do modo de exibição de tarefas quando você pressiona Windows + Tab no teclado (ou clique no ícone do modo de exibição de tarefas na barra de tarefas). Agora, em vez de nomes padrão como "Área de trabalho 1" e "Área de trabalho 2", agora você pode renomeá-los. Basta clicar no nome de cada área de trabalho virtual na parte superior da interface do Task View e digite um nome. Você pode até usar emojis (pressione Windows +. Para obter o seletor de emojis).

A página de status da rede em Configurações> Rede e Internet> Status foi redesenhada. Agora ele mostra toda a rede na parte superior da página. A Microsoft disse que essa nova interface deve "fornecer mais informações rapidamente sobre a conectividade do seu dispositivo".

O Windows 10 está adicionando suporte para câmeras baseadas em IP. Você poderá adicionar câmeras baseadas em rede em Configurações> Dispositivos> Bluetooth e outros dispositivos> Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo. Se houver uma câmera suportada em sua rede local, o Windows 10 a encontrará ou você poderá adicioná-la ao seu sistema em um clique. Em seguida, você pode usar o aplicativo Câmera incorporado para acessar a câmera de rede.

O Windows 10 reabre automaticamente muitos aplicativos, como o Google Chrome, depois que você reinicia o PC. Agora, você pode desativar esta opção. Vá para Configurações> Contas> Opções de login. Em Reiniciar aplicativos, desative "Salvar automaticamente meus aplicativos reinicializáveis quando eu sair e os reiniciar".

A Microsoft transformou o Paint e o WordPad em "recursos opcionais", o que significa que você pode desinstalá-los para liberar espaço. Vá para Configurações> Aplicativos> Aplicativos e recursos> Recursos opcionais. Você verá o Paint e o WordPad com outros recursos opcionais, como o Windows Media. Jogador.

A nova atualização está chegando apenas ao Windows Insiders no anel Release Preview. O lançamento oficial para todos os usuários do Windows 10 ainda não está disponível. Veja como você pode instalar e executar a versão de pré-visualização no seu PC agora mesmo.

Torne-se um membro do Windows

Se você é um Windows Insider, terá acesso à versão prévia da atualização do Windows 10 de maio de 2020. Acesse o site do Windows Insider da Microsoft, entre na sua conta da Microsoft e clique em Introdução para se tornar um Windows Insider. É grátis participar do programa de teste beta. Quando o seu PC estiver na atualização de maio de 2020, a Microsoft continuará lançando "atualizações cumulativas" normalmente.

Vá para Configurações> Atualização e segurança> Programa Windows Insider e clique no botão "Introdução". Vincule sua conta da Microsoft. Esta é a conta de email que você usou para se registrar no Programa Windows Insider. Escolha "Apenas correções, aplicativos e drivers" para ingressar no anel de visualização da versão, obter a atualização de maio de 2020 e confirmar. Pressione “Reiniciar agora”. É necessário reiniciar. Após reiniciar o PC, verifique as configurações do Programa Windows Insider. Vá para Configurações> Atualização e segurança> Programa Windows Insider e verifique duas vezes se ele mostra "Release Preview" em "Qual ritmo você deseja obter novas versões?". Se você acessar Configurações> Atualização e segurança> Windows Update e pressionar o botão "Verificar atualizações", o seu PC receberá a atualização.

Verifique a atualização

Quando a atualização é lançada oficialmente em todo o mundo, qualquer usuário do Windows 10 pode simplesmente acessar o Windows Update para verificar a atualização.

Vá para Configurações> Atualização e segurança> Windows Update e clique em Verificar atualizações. Se o seu sistema estiver qualificado para atualização, ele deverá começar a baixar e instalar.

Confira a publicação no blog da Microsoft para obter mais detalhes.