A Microsoft está aparentemente atrasando o Surface Neo

Quando a Microsoft tirou os embrulhos de seus novos dispositivos de tela dupla, o Surface Duo e o Surface Neo, foi um pouco cauteloso sobre a janela em que eles estariam lançando.

Isso foi eventualmente esclarecido para Feriados 2020, mas parece que pelo menos metade do emparelhamento agora perderá essa data. O Surface Neo, o tablet de tela dupla maior, aparentemente foi adiado pelo switch da Microsoft em prioridades para obter o sistema operacional dos dispositivos Windows 10X funcionando corretamente.

O sistema operativo destina-se também a funcionar com dispositivos de ecrã único, e a Microsoft está aparentemente a concentrar-se em obtê-lo e a funcionar nesses dispositivos antes de avançar com o impulso final no Surface Neo. No

entanto,

isso pode ter consequências de impacto fora do próprio ecossistema de produtos da Microsoft. Outros fabricantes, como a Lenovo, planejavam usar o Windows 10X em novos dispositivos, e agora podem enfrentar atrasos se o sistema operacional não estiver pronto para implementação.

A implicação por trás desses atrasos é que a Microsoft não acha que é o momento certo para avançar com novos fatores de forma e designs, preferindo, em vez disso, concentrar-se em melhorar os dispositivos com os quais as pessoas estão mais familiarizadas e mais propensas a usar à medida que trabalham em casa e se isolam.

Não sabemos quanto tempo é o atraso no Surface Neo, e até agora não ouvimos nada sobre a adesão do Surface Duo, pelo que é perfeitamente possível que o tablet de ecrã duplo mais pequeno seja lançado conforme planeado. O Duo tem recebido muito mais atenção e foco da Microsoft desde a sua revelação, também, como mais recentemente evidenciado por Brad Anderson da Microsoft abaixo.

Dia 32 de distanciamento social com os estagiários:

estou explicando os novos números de crescimento de co-gestão na tela esquerda, e estava usando a caneta para colorir Peppa Pig na direita. @Panos_Panay estava certo — o @Surface Duo muda TUDO. pic.twitter.com/vbls1qeh6m — Brad Anderson (@Anderson)

Ficamos impressionados com o Surface Neo quando demos uma olhada no final do ano passado, mas sem ter ido hands-on é difícil saber exatamente o quão animado para estar. Ainda assim, é uma pena termos que esperar um pouco mais para chegar ao mercado, agora.