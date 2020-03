Parece que a Microsoft ligará o Surface Laptop com os mais recentes chips Intel e AMD

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft está prestes a revisar as especificações do Surface Laptop - o que pode muito bem significar que o Surface Laptop 3 se torne o Surface Laptop 4.

O Surface Laptop 3 do ano passado foi uma atualização bem-vinda (não menos importante, porque finalmente introduziu o USB-C), mas o espaço ultraportátil para laptops de energia é particularmente competitivo e com a recente mudança do MacBook Air da Apple para os processadores Intel Core de 10a geração e um novo Dell XPS 13 anunciado na CES , será mais do que tempo para um Surface Laptop revisado, caso a Microsoft espere o lançamento em outubro, como acontece com outros lançamentos do Surface.

O boato é que a Microsoft está testando um Surface Laptop 4 com um processador TigerLake-U de 2,7 GHz (Intel Core), como você pode ver aqui:

Big News !!



A Microsoft começou a testar o TigerLake-U de 2,7 GHz



3dmark 11 Performance



Pontuação física: 8412

Pontuação gráfica: 5540 (logo abaixo de R7 4800U)



Mesmo SSD que o Surface Laptop 3

Windows 10 20H1

WDDM 2,7 iGPU driver pic.twitter.com/CUrYFIsXkK - _rogame (@_rogame) 26 de março de 2020

Outros rumores sugeriram que a nova linha de laptops também poderia usar os processadores AMD Ryzen 4000.

Então, quais são as chances de isso acontecer antes de outubro? Bem, a Microsoft disse anteriormente que, embora o Xbox Series X não deva ser adiado pelo surto de coronavírus, os dispositivos Surface não estão no mesmo barco e podem ser adiados.

Isso pode significar um lançamento por volta da virada do ano - certamente não teremos que esperar tanto tempo ... vamos?