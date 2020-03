Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um vazamento recente sugeriu que a Microsoft está prestes a lançar uma gama atualizada de tablets / laptops Surface Go 2-em-1.

Se os vazamentos forem precisos, parece que veremos um novo modelo equipado com o Core m3, ao lado de uma máquina equipada com Pentium Gold usando uma nova geração de Pentium Gold do que o primeiro Surface Go.

Especificamente, é dito que é o Core m3-8100Y e pode ser combinado com uma opção LTE e também para recursos verdadeiros de qualquer lugar. Há rumores de que o modelo Pentium Gold contenha o processador 4425Y.

Além disso, afirmou que o tablet Core m3 terá 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento SSD, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento na versão Pentium Gold de menor consumo de energia. Isso significa dobrar o armazenamento da primeira série de máquinas Surface Go.

Todas essas especificações foram divulgadas pelo informante conhecido _rogame no Twitter .

Quando a Microsoft lançou o Surface Go em 2018, seu objetivo era criar uma máquina versátil para ir a qualquer lugar que fosse uma segunda máquina portátil de backup ou uma alternativa leve a uma tabela que executa o Windows.

Essencialmente, é para essa geração mais recente de 2 em 1 o que o netbook era para laptops antes de 2010 (mais ou menos).

A próxima geração com um processador mais poderoso será uma decisão bem-vinda, mas com o Core m3 no interior, fica claro que isso ainda não foi projetado para ser a máquina de levantamento de peso de ninguém. Ainda é um tablet / laptop leve e portátil 2 em 1. É apenas um pouco melhor que o primeiro.

Seu apelo ainda terá seu preço relativamente baixo e os recursos que você obtém com a versão reduzida do S do Windows 10. Ele o torna uma alternativa ideal para um Chromebook com tela de toque.

O júri ainda não decidiu se essas máquinas Windows portáteis e leves valem a pena, mas torná-las mais poderosas e adicionar mais armazenamento certamente ajudará seu apelo.