Agora existem mais de um bilhão de dispositivos Windows 10 por aí

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft anunciou que agora existem mais de um bilhão de PCs, Xboxes e outros dispositivos executando o Windows 10 em estado selvagem.

O Windows 10 está sendo usado em mais de 80.000 modelos e configurações diferentes de laptops e 2 em 1 de mais de 1.000 fabricantes diferentes.

O chefe de pesquisa e dispositivos da Microsoft, Yusuf Mehdi, disse em um post no blog para marcar a ocasião em que "uma em cada sete pessoas no planeta está planejando, criando, idealizando, executando, movendo, agitando e fazendo grandes coisas com o Windows 10."

Mehdi acrescentou que 100% das empresas da Fortune 500 também agora usam dispositivos Windows 10, agora que a Microsoft encerrou o suporte ao Windows 7, favorito dos negócios anteriores.

No entanto, nem tudo foi fácil para o Windows 10 recentemente, com as atualizações recentes voltando aos problemas do Windows antigamente - fazendo mais mal do que bem. Downloads recentes causaram a tela azul da morte (BSOD) e outras falhas no sistema.

Observamos um laptop que continuava voltando ao Modo Avião após dormir após uma atualização, enquanto no ano passado, alguns usuários não podiam usar a restauração do sistema após outra atualização.

A Microsoft diz que está trabalhando para entregar novas versões mais rapidamente do que nunca - várias versões por ano. Ele acrescenta que a recente dissociação do novo navegador Edge baseado no Chromium do Windows 10 ajudou aqui, pois é capaz de fornecer novas compilações do Edge fora do processo de atualização normal.

Mehdi acrescenta que agora existem mais de 17,8 milhões de membros do programa Windows Insider, que ajudam a moldar o futuro do Windows testando versões anteriores e fornecendo feedback.