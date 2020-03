É assim que o novo menu Iniciar do Windows 10 se parece

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft visualizou um refinamento do menu Iniciar do Windows 10.

Essencialmente, o novo menu passa para uma visualização mais centrada em ícones usando a nova linguagem Fluent Design da Microsoft.

Parece um hotchpotch removendo os Live Tiles que existem desde o Windows 8 - os que rodam, fornecendo informações diferentes. Eles eram realmente uma idéia decente quando introduzidos no Windows Phone, porque as informações rápidas são ótimas em um telefone. Eles são menos excelentes escondidos em um menu Iniciar.

Não há muitos aplicativos compatíveis com o formato Live Tile, que quase certamente também levou em consideração a decisão. No entanto, parece que se você atualmente usa o Live Tiles, pode continuar fazendo isso de acordo com o Brandon LeBlanc da Microsoft . E os aplicativos fixados no menu Iniciar ainda terão seu próprio bloco como tal.

O menu Iniciar da nova versão de telefone e tablet de tela dupla do Windows 10 - conhecido como Windows 10 X - não possui Live Tiles, portanto, pode informar o design do sistema operacional principal no futuro.

Achamos que será mais fácil encontrar aplicativos que você usa regularmente, mas não está preso à sua barra de tarefas. Mas também parece muito texto, portanto, se você tiver muitos aplicativos navegando neles, pode ser um desafio.

Como sempre, a melhor maneira de acessar um aplicativo que você não está preso à barra de tarefas ou ao Menu Iniciar é pressionar a tecla Windows e começar a digitar seu nome.

Esperamos que o novo Menu Iniciar seja introduzido na segunda atualização significativa do Windows em 2020 (20 H2), provavelmente em outubro. Primeiro, esperamos que a atualização do Windows 10 H1 seja lançada nas próximas semanas.