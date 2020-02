Microsoft admite que o coronavírus vai atingir sua linha Surface

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft disse que não espera tanto de seus negócios no Surface este ano devido ao surto de coronavírus.

Ele se referia principalmente às receitas da divisão, mas a inferência é clara - pode significar que os dispositivos Surface devem ser lançados ainda este ano, incluindo o Surface Duo e o Surface Neo, podendo ser afetados.

Também haverá algum efeito nos resultados da Micrsoft das vendas mais lentas de PCs em geral, devido ao surto de coronavírus, porque, naturalmente, haverá menos cópias do Windows instaladas.

A Microsoft disse que o Surface é a única divisão que será afetada, mas ainda há rumores de que o Xbox Series X (e o PlayStation 5 ) lançado no final do ano possa sofrer sérias quedas de estoque.

No entanto, ainda temos pelo menos oito ou nove meses para que as coisas possam mudar drasticamente.

Em um comunicado à imprensa, a empresa afirmou que "embora tenhamos uma forte demanda do Windows alinhada com nossas expectativas, a cadeia de suprimentos está retornando às operações normais em um ritmo mais lento do que o previsto ...

"Como resultado, para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2020, não esperamos atender às [nossas expectativas anteriores como] o Windows [instala nos laptops de outras pessoas] e o Surface sofre mais impacto negativo do que o previsto anteriormente".