Adeus, Windows 7 - mas por que as pessoas ainda o usam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Após um longo período, a Microsoft finalmente encerrou o suporte para o Windows 7., de 11 anos. Se você acha que o Windows 7 é uma notícia antiga, você está certo.

Todo mundo está usando o Windows 10 , não é? Na verdade não.

O fato é que, assim como o amado Windows XP duas gerações antes, as pessoas ainda não abandonam o Windows 7.

Segundo o StatCounter , cerca de 27% dos usuários do Windows ainda o usam, em comparação com 65% no Windows 10.

A questão é que o Windows 7 ainda funciona bem e há uma enorme quantidade de pessoas que não fizeram o upgrade de seus PCs. Apesar dos sinais recentes de crescimento das vendas de PCs , o analista Gartner diz que, em 2018 - o último ano completo em que temos números - as remessas de PCs caíram quase 30% em comparação com 2011, quando, é claro, o Windows 7 estava no auge de seus poderes antes do lançamento de 2012 do Windows 8 não amado.

Embora o Windows 10 tenha vários recursos novos e diferentes e seja uma experiência mais suave que o Windows 7, há muitos usuários que provavelmente não sabem a diferença. E, com o famoso suporte de longo prazo do Windows para aplicativos, muitos dos programas de desktop atuais ainda funcionam bem no Windows 7 (ou há uma versão que funciona).

Isso contrasta com a estratégia da Apple para o macOS, que parece deixar os aplicativos para trás a cada geração anual.

A cifra de 27% do Windows 7 contrasta fortemente com as de outras versões menos queridas do Windows. O Windows Vista, que anseia por recursos, que o Windows 7 substituiu, reduz agora para 0,3% dos usuários. Provavelmente ainda leva cinco minutos para inicializar.

O gosto adquirido do Windows 8 e 8.1 está em torno de 6% combinados, mostrando que muitas pessoas não escolheram ir de 7 para 8 e, portanto, não atualizaram para o Windows 10. Não há Windows 9, simplesmente porque a Microsoft sentiu que o Windows 10 representou o grande passo do que havia acontecido antes.

Embora, na realidade, o Windows 10 não tenha sido um grande passo, voltando atrás no Windows 8 centralizado em tablets e destilando os melhores bits do Windows 7 e 8.

Mas sim, o Windows 8 com falha - e sucessor do Windows 8.1 - é a principal razão pela qual muitas pessoas ainda usam o Windows 7. A nova interface - projetada para tablet PCs - se afastou da interface que tornara o Windows tão bem-sucedido desde o Windows 95.

A Microsoft também não tinha um plano de como educar os usuários para usá-lo. E, ao fazer isso, a Microsoft deixou as pessoas para trás ou as forçou a permanecer no Windows 7. E, claro, essa foi uma situação perfeitamente palatável para muitos, pois funcionou - e ainda funciona - absolutamente bem.

Uma coisa é certa - continuar executando um PC com Windows 7 em vez de atualizar para o Windows 10 deve ter sido um pouco complicado, a Microsoft bombardeou os usuários com mensagens sobre como atualizá-lo no passado e voltou a enviar mensagens sobre o final de apoio. Esse tipo de pensamento exige algum esforço para ignorar.