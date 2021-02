Suporte ao Windows 7 descontinuado: O que isso significa para mim?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fim de uma era: a Microsoft deixou de oferecer suporte ao Windows 7 em 14 de janeiro de 2020. Portanto, se você ainda usa o sistema operacional com uma década de existência, não receberá mais atualizações, correções de bugs e assim por diante. Aqui está o que significa o plug-pull do sistema operacional mais antigo.

Não, de forma alguma. Você simplesmente não receberá mais atualizações de segurança. Caso contrário, é business as usual - tão desatualizado quanto o dito negócio está.

Em uma palavra, sim. Houve um período no início da vida do Windows 10 - note, não há Windows 9 para se preocupar aqui, ele nunca existiu - quando ele foi oferecido como uma atualização gratuita (até 16 de julho de 2016, então já faz um bom tempo!). Mas não mais.

Se você não aceitou essa oferta, ou talvez não possa devido a um bloqueio de segurança do trabalho, agora você terá que pagar pelo upgrade. Ele varia de preço, mas para a maioria das pessoas o Windows 10 Home ( compre nos Estados Unidos ou no Reino Unido ) é a versão certa, embora haja alguns bons negócios no Windows 10 Pro no momento, como você pode ver abaixo.

Você pode. Um disco rígido externo é uma forma, ou você pode usar o recurso Backup e Restauração do Windows, que puxará seus novos arquivos para o novo ambiente de sistema operacional durante a instalação.

A Microsoft sugere o uso do OneDrive, sua solução de armazenamento em nuvem, para fazer backup de tudo online e, em seguida, simplesmente sincronizar com sua nova configuração, que é outra maneira de fazer isso. Não será gratuito se você tiver muitos arquivos - até 1 TB vem com uma taxa de assinatura mensal, mas você pode cancelar após o primeiro mês, se desejar.

Se sua máquina executou o Windows 7 bem, ela executará o Windows 10. Mas se ele tiver tantos anos de idade, provavelmente você deve comprar um novo PC ou laptop.

Portanto, se você quiser mergulhar e comprar algo doce e novo, então há muitas opções por aí. Temos um recurso, link acima, para reunir todos os melhores laptops, portáteis, 2 em 1 e Ultrabooks.

Escrito por Mike Lowe.