Esta oferta do Microsoft Surface Book 2 é um roubo - economize £ 799

Uma das melhores ofertas de venda de verão da Amazon que vimos envolve o Surface Book 2 - um dos nossos laptops de desempenho favoritos.

Você pode obter a versão Core i7 de 16 GB do Surface Book 2 com SSD de 1 TB por £ 2199,99 . Isso economiza £ 799!

Outras versões também estão disponíveis com economia:

Se o acordo do Surface Book 2 ainda for um pouco caro, talvez você esteja interessado nos outros acordos do Microsoft Surface que estão acontecendo esta semana.

O Surface Laptop 2, por exemplo, está disponível com uma economia de £ 1.000 . Este é o modelo de 2018, mas ainda é um dispositivo de craqueamento com uma CPU Intel Core i7 de oitava geração, 16 GB de RAM, um SSD de 1 TB e muito mais.

Quando analisamos o Surface Laptop 2 , pensamos que ele era um verdadeiro vencedor - tanto que foi declarado vencedor do prêmio no Pocket-lint awards de 2019.

Excelente desempenho, ótima duração da bateria, uma tela fantástica e muito mais fazem deste um ultrabook brilhante que vale a pena considerar.

