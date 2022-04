O novo mouse da Logitech é um passo à frente em termos de ergonomia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Logitech anunciou o Lift, um novo mouse em sua linha Ergo de acessórios ergonômicos que deve ser ideal para qualquer um que fique com o pulso dolorido usando um mouse normal por longos períodos de tempo.

O mouse toma seu lugar bem no meio das opções da Logitech, do ponto de vista de preço - custará £69,99, o que está longe de ser de baixo orçamento, mas é pálido em comparação com o MX Vertical de preço, que já existe há mais tempo e tem mais algumas opções de entrada.

Lift é um mouse vertical que mantém sua mão erguida em uma posição mais natural à medida que você a usa, e é realmente confortável de usar uma vez que você se acostume com ele no primeiro ou dois dias. Está disponível nas opções preto, branco e rosa.

Mais importante ainda, a Logitech também criou uma versão do mouse para canhotos, algo que é negligenciado com demasiada freqüência no que diz respeito à ergonomia, portanto você deve ser capaz de encontrar uma versão que funcione para você de qualquer maneira.

Temos algumas idéias interessantes sobre a quantidade de prototipagem e pesquisa que vai para uma unidade ergonômica como o Lift da Logitech. É certamente verdade que cada vez mais pessoas estão procurando tornar suas vidas de trabalho mais confortáveis, especialmente se estiverem trabalhando em casa como muitos de nós estamos agora.

O elevador usa uma única bateria AA para, segundo as informações, poder usar até 18 meses, em vez de uma bateria recarregável a bordo, e pode ser conectado a até três dispositivos por Bluetooth, ou usando o último dongle Wi-Fi da Logitech.

O mouse estará disponível para ser encomendado este mês da Logitech,

Escrito por Max Freeman-Mills.