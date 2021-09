Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha MX da Logitech é uma referência para alguns dos melhores acessórios em curso. Sua gama de mouse e teclado oferece algumas das opções mais satisfatórias e bem construídas para trabalhar em casa ou em qualquer outro lugar.

Agora, está recebendo uma nova opção bem-vinda na forma do MX Keys Mini, um teclado que preenche a lacuna gritante na linha do MX, oferecendo um teclado menor sem dez dedos.

Comparado com as Chaves MX de tamanho normal mais antigas, o Mini é exatamente o que parece - muito menor, mas ainda construído exatamente com o mesmo padrão. Ele tem as mesmas teclas Perfect Stroke, não mecânicas, mas, oh, tão satisfatórias para digitar.

Existem alguns novos botões de função úteis para verificar, incluindo um atalho de emoji e outro para silenciar o microfone (perfeito para chamadas de vídeo).

É totalmente sem fio usando Bluetooth ou receptor da Logitech e suporta dispositivos Windows e Mac (com fácil troca de dispositivo para quem usa várias máquinas), embora um MX Keys Mini dedicado para Mac também esteja disponível para o layout de teclado perfeito.

A vida da bateria depende um pouco de sua luz de fundo adaptável com sensor de luz, mas pode estender-se por até cinco meses, então você não precisa carregá-la diariamente e está disponível em cinza escuro, branco e rosa (a versão para Mac é apenas prata )

Este é um teclado premium, portanto, custará uns generosos £ 99,99, mas depois de usá-lo por alguns dias, podemos falar sobre sua qualidade.

