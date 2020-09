Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O controle da Logitech sobre o mercado de trabalho doméstico não mostra sinais de diminuir - ela faz uma ampla seleção de nossos equipamentos favoritos quando se trata de produtividade, incluindo teclados e mouses para praticamente qualquer máquina em que você esteja trabalhando em.

Agora é revelado o mais recente em sua linha MX Anywhere de mouses compactos, o MX Anywhere 3, e tem uma aparência agradável de trabalhar. Ele foi projetado inteiramente com a adaptabilidade em mente, tornando-o ideal para o trabalhador que não tem certeza de onde eles estarão situados todos os dias.

Pequeno e discreto por design, ele pode se conectar por Bluetooth ou usando o receptor Unifying reconhecível da Logitech, ele durará 70 dias com uma carga completa por USB-C, mas se você for pego por ele morrendo, um único minuto de carga irá compre três horas de uso, então é um pouco de estrela no lado da bateria.

Você pode alternar entre três dispositivos com conexões armazenadas com o toque de um botão, enquanto a versão mais recente da roda de rolagem MagSpeed da Logitech também deve proporcionar uma rolagem realmente rápida e satisfatória.

A Logitech também fez duas versões do mouse, adicionando um MX Anywhere 3 para Mac à versão padrão, mas é apenas um pouco mais otimizado para o software da Apple, ao invés de ser substancialmente diferente. No entanto, a versão para Mac é limitada a MacOS e iPadOS, então pensamos que o MX Anywhere 3 padrão seria uma aposta mais segura para a maioria das pessoas.

O MX Anywhere 3 ainda não foi lançado, mas será lançado em 25 de setembro na Amazon. Vai custar $ 79,99 ou £ 79,99, independentemente da versão que escolher.

squirrel_widget_2680561

Escrito por Max Freeman-Mills.