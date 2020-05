Logitech revela uma versão Tenkeyless do seu amado teclado para jogos G915

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sob sua marca de jogos Logitech G, a Logitech apresentou o teclado mecânico sem fio RGB para jogos G915 TKL Tenkeyless Lightspeed. Um teclado sem fio que possui todos os tipos de recursos e especificações. Essas especificações incluem uma duração inacreditável da bateria que a Logitech alega oferecer até 135 dias de uso.

O principal destaque do G915 TKL é, obviamente, o design da Tenkeyless. O formato mais compacto faz deste um teclado para jogos portátil e confortável que ocupa menos espaço em sua mesa - mas certamente não menos presença.

O Logitech G915 TKL certamente é atraente, com um design atraente e recursos simples que adoramos, incluindo teclas de mídia de fácil acesso, roda de volume e muito mais.

O mais provável é que o G915 TKL ostenta chaves mecânicas GL de alto desempenho e baixo perfil da Logitech G. Significando atuação mais rápida e uma experiência de jogo mais satisfatória. A Logitech diz que esses interruptores de chave são projetados para ter metade da altura dos interruptores tradicionais e oferecem atuação 25% mais rápida, além de uma melhor experiência de digitação.

Eles também são fornecidos com opções de chaves GL Linear, GL Tátil ou GL Clicky, dependendo da sua preferência. Com o linear sendo o mais suave, tátil, oferecendo mais feedback e cliques, fornecendo o som total do teclado mecânico.

Os switches de baixo perfil também ajudam com outra coisa - um design criado para resultar em um dos teclados mais finos do mercado e no teclado para jogos mais avançado da empresa até agora.

Obviamente, o Logitech G915 TKL também possui a tecnologia sem fio Lightspeed da Logitech, o que significa uma taxa de relatório precisa de 1ms e incrível duração da bateria. Com a iluminação RGB ativada, você poderá tocar por 40 horas antes de precisar conectar-se. Com ela desligada, a Logitech diz que você pode gerenciar até 135 dias - desde que você toque oito horas por dia. Também há o Lightsync para combinar sua iluminação com outros periféricos da Logitech.

O Logitech G915 TKL estará disponível para compra a partir de junho por £ 199,99.