A Logitech G, a marca de jogos da Logitech , divulgou hoje uma cor especial de edição limitada do mouse para jogos sem fio G Pro para ajudar a apoiar três instituições de caridade.

Esta edição especial do mouse vem em branco e é referida como Ghost . Ele está à venda hoje e estará disponível para compra por £ 129,99.

A Logitech diz que os lucros com a venda deste mouse serão direcionados a três instituições de caridade diferentes, todas com o objetivo de ajudar pessoas de todo o mundo com necessidades de acessibilidade. Essas organizações incluem AbleGamers , o Abiliti es Research Center em Mount Sinai e SpecialEffect .

Essas mesmas organizações estiveram envolvidas em ajudar a Logitech a criar um conjunto de controles de jogos projetados para oferecer maior acesso a jogadores de todas as habilidades.

O Logitech G Adaptive Gaming Kit foi lançado no final de 2019 e foi projetado para ser compatível com o sistema Xbox Adaptative Controller , tornando mais fácil para aqueles com problemas de mobilidade limitados jogar como quiserem.

É ótimo ver uma grande marca de jogos fazendo sua parte para ajudar dessa maneira. As instituições de caridade que os lucros apóiam estão ajudando a devolver a diversão à vida de pessoas com deficiências físicas que, de outra forma, poderiam impedi-los de jogar da maneira normal. Se eles têm dificuldade em controlar um controlador ou sofrem de condições que causam maiores problemas de mobilidade, essas organizações estão se esforçando para melhorar suas vidas.

Um ótimo exemplo é o projeto StarGaze, que emprega a tecnologia dos olhos para ajudar as pessoas que ficaram completamente paralisadas a viverem vidas melhores de várias maneiras - incluindo jogos.

Se isso soa como uma causa que você gostaria de defender, você pode fazer sua parte comprando o Ghost hoje a partir das 18:00 GMT / 10:00 PST .