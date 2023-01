Revelada a linha de laptops LG Gram para 2023, inclui o modelo Ultraslim

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A LG revelou sua linha 2023 de cadernos Gram, incluindo dois novos modelos, o Gram UltraSlim e o Gram Style.

O Gram UltraSlim, como você deve ter adivinhado, é o notebook Gram mais fino da marca até o momento.

Ele tem apenas 10,99 mm de espessura e tem uma nova tela OLED de 15,6 polegadas com um revestimento anti-reflexo de baixa luminosidade.

Apesar do chassi fino, ele ainda possui um processador Intel da 13ª geração - embora a LG ainda não tenha dito exatamente qual deles.

O LG Gram Style estará disponível nas versões de 16 ou 14 polegadas e tem um design mais flashier que o resto da linha.

Os cadernos estilo Style apresentam um design exclusivo de vidro que muda de cor dependendo da iluminação.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Eles também possuem um trackpad escondido com feedback táctil, semelhante ao Dell XPS 13 Plus, mas este se ilumina com luz de fundo LED suave.

Especialmente os vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022 - Podcast ep. de bolso Pocket-lint. 176 Por Rik Henderson · 1 Dezembro 2022 Esta semana, nos concentramos nos vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022, com um olhar sobre os melhores gadgets, tecnologia e jogos para cada

Os modelos Style também apresentam displays OLED, o modelo de 16 polegadas recebe uma taxa de atualização de 120Hz, enquanto o modelo de 14 polegadas oferece 90Hz.

Junto com os novos modelos, obtemos uma atualização dos modelos comprovados de notebooks Gram em variedades de 14, 15, 16 e 17 polegadas.

Os modelos maiores de 16 e 17 polegadas apresentam os gráficos Nvidia RTX 3050 e, é claro, toda a linha recebe um choque com os mais recentes chips Intel 13th Gen.

Uma nova adição para este ano é a introdução do VRR para permitir um desempenho gráfico sem interrupções e sem gaguez.

LG diz que os novos modelos podem suportar mais de 20 horas de reprodução de vídeo em uma única carga.

Finalmente, o LG Gram 2 em 1 também recebe um 13º Gen refresh, em sabores de 14 e 16 polegadas.

Ainda não há notícias sobre preços ou disponibilidade, mas estamos ansiosos para aprender mais.

Escrito por Luke Baker.