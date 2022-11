Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A LG anunciou um produto Smart Monitor de 32 polegadas que pode baixar aplicativos, jogos de streaming e muito mais e até mesmo tem um suporte de montagem ergonômico embutido.

Carregando o modelo snappy número 32SQ780S, este monitor é na verdade mais similar a uma TV do que você poderia esperar - especialmente quando você vê aquele suporte acoplado. Ele roda WebOS 22, o que significa que você pode baixar todos os seus aplicativos streaming favoritos, com LG dizendo que a tela em si tem uma resolução de 4K com suporte para HDR 10 e 90% de gama de cores DCI-P3. Os alto-falantes estéreo embutidos de 5 watts cuidam do som para quando você quiser dar um pontapé de volta também.

Mas onde esta coisa difere de uma TV normal é que ela também tem aplicativos. Aplicativos de produtividade real como seu PC ou Mac. Eles podem ser baixados do LG Content Studio e o comunicado à imprensa diz que o Microsoft Office é compatível. É claro que você também pode conectar seu equipamento, com as portas HDMI e USB-C da embalagem Smart Monitor. As opções de conectividade também incluem Wi-Fi e Bluetooth.

Tudo isso se presta ao Smart Monitor sendo apenas isso, mas não se esqueça dessas funções de TV. Se isso for suficiente para aguçar seu apetite, você ficará satisfeito em saber que o LG Smart Monitor estará à venda no início de novembro, embora apenas nos Estados Unidos. A LG não está dizendo quanto isto vai custar, mas temos certeza de que descobriremos em breve.

