LG 45GR95QE é um monitor OLED curvo mamute para jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A LG UltraGear revelou um enorme monitor de jogo OLED curvo de 45 polegadas antes do IFA 2022.

É o primeiro visor OLED de 45 polegadas com uma curvatura de 800R para uma jogabilidade imersiva e de alta fidelidade.

Além de seu tamanho gigantesco e níveis profundos de preto, o monitor também é um executor. Ele oferece uma taxa de atualização de 240Hz e um tempo de resposta cinza a cinza de 0,1 milissegundo.

Isto é combinado com 98,5% de cobertura do espaço de cor DCI-P3 e suporte HDR10.

O monitor funciona com uma resolução WQHD (3440 x 1440), e há suporte para taxas de atualização variáveis, como seria de se esperar.

Um aspecto que se mostrou desafiador para displays curvos no passado, é a presença de reflexos que distraem. Felizmente, a LG 45GR95QE tem um revestimento anti-ofuscante e de baixa reflexão para ajudar a mitigar isso.

Quando se trata da tecnologia OLED, a LG é uma das melhores, com seus televisores frequentemente no topo das tabelas do guia do comprador. Podemos apenas imaginar que este desempenho estelar será ecoado no mais recente monitor de jogos da empresa.

"Nosso novíssimo monitor de jogos UltraGear OLED eleva a experiência dos jogos com sua tela curva, solução anti-brilho e taxa de atualização ultra-rápida de 240Hz", disse e Young-jae, vice-presidente sênior de negócios de TI da LG.

Ainda não há notícias sobre disponibilidade ou preços, mas a LG mostrará a tela na IFA na próxima semana. Esperamos então saber mais".

Escrito por Luke Baker.